Martínez y Requejo ganan de forma conjunta en Valencia

Duelo al sol en la Ciudad del Running. Entre dos hombres que lucen en su palmarés medallas internacionales en grandes campeonatos. El madrileño Chema Martínez, oro europeo en 10.000 metros. El vallisoletano José Antonio Requejo, bronce mundial en 100 km. Ambos con victorias en Wings for Life World Run en la hoja de servicios. Chema la conquistó dos veces en Barcelona (2013, y 2014) y una en Madrid (2015). José Antonio triunfó en Alanya, Turquía (2015).

Estos dos titanes del largo aliento se alternaron al frente del pelotón durante los primeros 35 kilómetros, perfectos conocedores de las virtudes y defectos del rival. Haciendo cálculos, sopesando la ecuación entre el gasto de energía y la distancia, incierta, que aún quedaba por cubrir. Pero llegados a ese punto emergió el gran Chema, el tipo que desde el tartán y el cross ha evolucionado hasta el ultrafondo, el trail, el triatlón. lo que le echen. Se colocó en cabeza, plantando cara a un atleta que el pasado mes de noviembre se clasificaba sexto en el Mundial de 100 km y que, el oficio lo lleva implícito, no se rindió en ningún momento. Ni por asomo.

Todo lo contrario. Requejo cogió la estela del más mediático de los runners españoles y, a una distancia nunca superior a los 300 metros, se mantuvo en combate -tras ellos, a la vista, avanzaba el que sería tercero, el bostoniano Brendan Medeiros, en su día liebre de lujo del mediofondista Juan Carlos Higuero- hasta dar alcance a Martínez en los metros finales. Ahí salió a relucir lo mejor del espíritu deportivo, pues lejos de disputarse la victoria en un cerrado sprint, ambos enlazaron sus manos y fueron alcanzados por el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz en el kilómetro 66,25. No uno, dos vencedores, así lo quiso la carretera.

La portuguesa 'Betinha' Azevedo se impone en categoría femenina con una marca de 49,35

La segunda Wings for Life para Requejo, que «había disputado esta prueba en Turquía y en Australia, pero como en casa en ningún sitio". La cuarta para Martínez, que al término del evento declaraba: «Es justo terminar la prueba juntos, pues durante muchos kilómetros estuvimos corriendo juntos. He planteado la carrera de manera distinta a otros años, haciendo las primeras dos horas más cómodas para terminar sin sufrir. Al principio me he caído por la emoción, la alegría de la mucha gente que había, y la verdad es que he notado molestias los primeros kilómetros, aunque al final he acabado muy bien».

No dio lugar a la incertidumbre Elisabete 'Betinha' Azevedo, la portuguesa que comandó la prueba desde el primer metro. Sorprendió a los entendidos en la materia al recopilar una colección de 49,35 kilómetros. Solo 7 hombres llegaron más lejos que Betinha, como se la conoce en el universo de las zancadas. La lusa estaba exultante tras «llevarme esta tremenda alegría en el país vecino, nunca en mi vida había hecho tantos kilómetros y no es fácil».