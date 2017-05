Sigue en directo la Wings for LIfe Word Run de Valencia

Sigue en directo la Wings for Life de Valencia, que terminará cuando el último corredor es cazado por el coche que pilotará Carlos Sainz se celebrará el domingo 7 de mayo desde las 13 horas. Ha partido a las 13 horas de este domingo desde la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (concretamente entre el Jardín del Turia y el Hemisferic).

Recorrido del km. 25 al 100, desde Valencia hasta Sagunto, con todos sus recovecos.

El trazado es un inmejorable paseo turístico por la ciudad y alrededores que este año, al contrario que en 2016, enfilará dirección norte, en paralelo al mediterráneo, tras haber visitado el antiguo cauce del Turia (lugar de entrenamiento habitual de la gran mayoría de los runners locales), Bio Park Valencia, el puente de ‘Las Flores’, el Estadio de Mestalla, la zona Universitaria o la Playa de la Malvarrosa. Después, una vez traspasado el kilómetro 30, los corredores enfilarán hacia Sagunto, atravesando campos de naranjo y chufas y disfrutando de uno de los circuitos más planos de los 25 (repartidos a lo largo y ancho del mundo) en los que se desarrollará la prueba. Una experiencia única para los amantes del coleccionismo de millas.

Cómo inscribirse

¿Qué sucede si queremos unirnos a la fiesta pero no tenemos dorsal? No hay que preocuparse lo más mínimo pues pueden adquirirse el viernes 5 de mayo (de 10:00 a 20:00 ininterrumpidamente) en el Concesionario Mini Bertolín (Avenida del Mestre Rodrigo, 40), el sábado 6 –mismo horario- en el Hotel Primus Valencia (Carrer de Menorca, 22) y el domingo 7 en el Village Wings For Life Ciudad de Las Artes y Las Ciencias hasta las 11:00.

Una de las preguntas más comunes sobre esta carrera con tantas líneas de meta como participantes (es el Catcher Car el encargado de decir game over) es: ¿Qué pasa cuándo termino? Muy sencillo, habrá paradas de autobús durante todo el recorrido (identificadas en el plano) para que los participantes puedan regresar a la zona de salida.