Rosario sueña con el regreso de la mano de su hermana Ana

Rosario Carceller tiene un doble reto para el próximo 19 de noviembre: correr su tercer maratón y hacerlo de la mano de su hermana: «Para ella, Ana, sería su primero. Creo que es el año perfecto para cruzar juntas la línea de meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Cumple 42 años y son 42 kilómetros». A sus 30 años, Rosario prepara su tercera gran prueba con ilusiones renovadas. Casi como si fuera su primera vez. Vuelve a la cita reina de las carreras populares tras haber sido madre: «Sergio nació el 20 de agosto y a los dos meses y medio volví a correr. Creía que iba a comerme el mundo, tenía muchos objetivos, pero el mundo me comió a mí», comenta sonriente esta valenciana afincada en Puçol: «Después de algún tiempo sin competir, el cuerpo lo nota pero poco a poco he ido recuperándome gracias al apoyo de mi marido».

Su primera tirada larga tras ser madre fue en el Gran Fondo de la localidad de l'Horta Nord. Ahí puso a prueba por primera vez tanto su fuerza física como psicológica: «Llevaba tres días durmiendo muy poco porque al nene le estaban saliendo los dientes. La carrera era por la tarde y cuando me senté sentía que no podía ni levantar los brazos. Pero me animé y salí a correr. La sensación de terminar y además ver que ahí te está esperando tu hijo es alentadora».

Esta publicista explica su experiencia y anima a las demás mujeres a unirse a la carrera a pie a través de su blog: 'unarunnercontacones'. Ella intenta empujar a las demás a levantarse del sofá como una vez hicieron con ella: «Hace cinco años yo no hacía nada de deporte, era la típica que incluso para ir a comprar el pan iba en coche, pero mi marido me dijo que no tenía nada que perder si lo intentaba. El primer día me quería morir». Ocho jornadas después se preparaba para su debut en una prueba. «Se celebraba la Carrera de la Mujer y pensé aprovecharla porque había leído que es la primera para muchas. La corrí con mi hermana Ana, llegué a meta fatal pero después de descubrir esa sensación, ni me pensé volver a repetir experiencia». Ahora Rosario ya piensa en su próximo maratón, el de Valencia: «Mi objetivo es ir por la pasarela azul de la Ciudad de las Artes con mi hermana al lado y cruzar la línea de meta con una gran sonrisa».