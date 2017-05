Marta Esteban correrá el Mundial de 42K en Londres

«La convocatoria para el Europeo de 10.000 sí fue una sorpresa total. Esto me lo podía esperar desde que hice la marca en Valencia... ¡Pero es que se trata de un Mundial de maratón!». De esta forma, Marta Esteban expresaba la inmensa alegría que supone para ella figurar en el equipo español que competirá en Londres en agosto. «Hasta que no lo ves escrito no te lo acabas de creer», añadía la atleta valenciana.

La posibilidad de ir al Mundial de Londres se le abrió con la marca lograda precisamente en la carrera de casa. Marta Esteban acredita un registro de 2h30:47 en maratón, logrado en noviembre en Valencia. «Espero ir. No lo tengo seguro, pero creo que sí un pie dentro», señaló aquel día tras cruzar la meta. Había logrado el noveno registro español de todos los tiempos. Desde entonces, sólo Paula González Berodia, que se perdió los Juegos de Río por lesión, ha sido más veloz que la valenciana: 2h28:52 en Sevilla.

Precisamente sobre el sueño olímpico, Esteban mira hacia delante. La atleta del Cárnicas Serrano cambió toda su preparación para dar un paso adelante tras el maratón de Valencia de 2015. «Entonces no bajaba de 2.34, así que tampoco pienso en que sea una oportunidad perdida. Lo intentaremos para Tokio», afirma.

Marta Esteban

Esteban tiene toda su temporada diseñada para Londres: «Hará calor, pero creo que será un circuito llano. Puedo estar en 2.30». Respecto al Europeo de 10.000 en Minsk, no trastoca su preparación porque ya tenía previsto competir ese día desde el inicio de curso: iba a hacer la 15K Nocturna de Valencia.