El velocista que emergió a lomos de una scooter

valencia. Finales del pasado verano. Mohamed estaba con un amigo por el centro. Pasando el rato. Habían ido con la moto del otro chaval. «Venga, va, cógela tú», le dijo. Dudó pero, al final, se lanzó a pilotar la scooter. «Si llega a ser una de marchas, no hubiera sabido llevarla», afirma. La aventura apenas duró unos metros, hasta que una pareja de policías dio el alto a los dos chicos. «¿Sabe usted que conducir sin carné es un delito contra la seguridad vial?», fue la interrogación retórica que le lanzó uno de los agentes. «Les traté de explicar que era la primera vez que hacía algo. Uno parecía que iba de mejor rollo, pero el otro vi desde el principio que no lo iba a dejar pasar por alto», recuerda.

Poco después, recibió una carta. Debía cumplir tres meses de medidas judiciales. Así conoció a David Serrano y su grupo de atletismo para chavales en riesgo de exclusión social. «Nunca había hecho nada. Él me dijo que con ir a correr una vez a la semana estaba bien», señala. Desde el primer día, David, corredor del Cárnicas Serrano, observó que ahí había atleta. Presentó al chico a Eugenio Olmos, entrenador que lleva al equipo de élite que ha puesto en marcha el club a principio de esta temporada. Un delito vial ha destapado un diamante en bruto. Mohamed Dahmani corre los 100 metros en 11 bajos y los 500 en 1.16. «Por las pruebas que me han hecho dicen que voy para 800», comenta.

La pasada semana corrió el 5K homologado Never Stop Running. Aquella carrera popular, la primera de su vida, fue un primer y anecdótico contacto con la competición. Está entrenando para correr este verano en pista. Su guerra es otra, pero el pasado domingo dejó destellos de sus cualidades: «Corrí dos kilómetros con el grupo de cabeza -por debajo de 3-, luego ya tuve que aflojar, ahí hay mucho nivel».

Lo dice sonriente. A decir verdad, sólo deja de exhibir su blanca dentadura para dar sorbos al café. «A veces lo pienso y creo que todo esto ha sido el destino. Si no me hubiera subido a esa moto, ahora no estaría aquí, ni tendría esta oportunidad», reflexiona. Mohamed proviene de una humilde familia de origen marroquí que vino a Valencia en busca de una vida mejor. El mayor de cinco hermanos, ayuda a su padre, el único que por el momento tiene trabajo. «Vende objetos de segunda mano en el rastro. Ahora igual tengo la oportunidad de entrar en la fábrica de Cárnicas Serrano. Por las mañanas, a entrenar y por las tardes, a trabajar. Sería maravilloso para mi familia», comenta. En pocas semanas acabará un módulo de electricidad: en mayo hará las prácticas.

Mira hacia el futuro con timidez. «Lo voy a intentar, con humildad, pero a mí me gustaría llegar a atleta profesional», pronuncia dubitativo. Hasta hace nada, soñaba con ser futbolista. «Siempre me ha gustado Neymar, pero desde que estaba en el Santos. Creo que mi estilo se parece al suyo, hasta jugamos en la misma demarcación. Pienso que podría haber llegado, pero me apunté tarde. Si a los 16 ya no te han visto es difícil triunfar», señala con cierto pesar. Estaba en el juvenil del Alboraya, pero lo dejó a principio de año para centrarse en el atletismo.

Cuando fue comunicar esa difícil decisión al club, le acompañó Mimoun, su padre. «Todos le llaman Ximo», apunta. Fátima, su madre, le anima. «Me dice que ya de pequeño, por estilo, me parecía a El Guerrouj cuando corría», señala. Habla el castellano con soltura y también se defiende con el valenciano. La novia de Mohamed es valenciana y le encanta la horchata. Reside en Alboraya y es musulmán practicante: «Rezo cinco veces al día y dentro de poco es el Ramadán. El Islam predica la paz». La que él transmite. Mohamed, el chico que quiere ser atleta ya tiene el carné de conducir.