Un coleccionista de zapatillas que sueña con Berlín

En 2008, Carlos Cervantes se cansó del fútbol: «Jugaba en un equipo pero dejó de gustarme y para hacer ejercicio empecé a salir a correr». Pero no colgó las botas. Este valenciano de 39 años se define así mismo como un friki de las zapatillas: «No sé cuántos pares tengo. Quizás unos 50. No las conservo todas, de hecho, las que ya no uso pero están en buenas condiciones las dono». Cada par guarda un recuerdo, pero se queda con las que usa ahora: «Me gusta porque sirven tanto para ir rápido en distancias cortas como para más largas».

En 2010, el último año en que la meta del maratón de Valencia se situó en la Alameda, él se estrenaba en la distancia reina: «Ha cambiado mucho desde entonces». En 2011 nacía un nuevo concepto de esta prueba tanto para la ciudad como para los deportistas: «El gran salto se ha visto en los últimos cuatro o cinco años. Además del número de participantes, por su puesto y la llegada impresionante, yo me quedo con el ambiente. No hay ningún lugar en el que no escuches un grito de ánimo».

Pese a disfrutar de la magnífica pasarela azul en la Ciudad de las Artes, se queda con otro tramo: «Me impresiona el pasillo que hace la gente justo antes de bajar al río. El apoyo que dan es emocionante». El próximo 19 de noviembre, Carlos disputará el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Será su noveno, el séptimo en ciudad natal, y lo hará con el objetivo de superar la marca que logró en 2015 y que tiene grabada en la memoria: 2:50:44. Precisamente ese fue el año en el que tomó una de las decisiones más importantes de su vida: «Me hice vegetariano por cuestiones éticas y por los animales. No bajé el rendimiento, de hecho logré mi mejor marca».

Ahora su ilusión es correr a un ritmo por debajo de cuatro: «Lo he hecho en otras distancias pero en el maratón no, esto supondría terminar en alrededor de dos horas y 48 minutos». Para ello cuenta con el apoyo de sus compañeros de club, el Runners Ciutat de València: «Al ser muchos siempre hay un grupo con los que coincides en tiempos y eso hace que los entrenamientos sean más amenos». Carlos tiene otro sueño, pero este lo pospone para dentro de cinco o seis años: «Correr el maratón de Berlín, por lo que significa, por los récords...».