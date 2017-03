La embajada en Turquía tranquiliza al Valencia CA de cara a la Copa de Europa

La embajada española en Turquía ha dado señales de vida: «Después de las indagaciones correspondientes, en principio no hay ningún problema para que vayan a Mersin». Tras varios días esperando a que esta institución o el Ministerio de Asuntos Exteriores se pronunciase sobre si es seguro acudir o no a la Copa de Europa a finales de mayo, lo ha hecho con cierta ambigüedad. El Valencia CA y el Playas de Castellón recibieron ayer un comunicado por medio del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Federación Española.

El texto contiene un mensaje tranquilizador, aunque evita garantizar al 100% la integridad de los atletas: «No es una zona caliente y en consecuencia no creo que tengan que ir preocupados. Garantías, naturalmente, no podemos dar». Este es el colofón de un comunicado en el que la embajada española en Turquía se compromete a que las expediciones estén custodiadas en todo momento por la policía otomana. La institución define Mersin como «una zona tranquila al borde del Mediterráneo donde no se han producido incidentes dignos de destacar» antes de subrayar: «Les aconsejamos que observen la recomendaciones de viaje que están en nuestra página web».

Este texto ha sido suficiente para que el Valencia CA siga adelante con sus trámites para acudir a la ciudad turca, que se halla a algo más de 100 kilómetros de la frontera con Siria. Como viene publicando este periódico desde la semana pasada, el equipo de Rafa Blanquer y el Playas de Castellón se plantearon renunciar a la Copa de Europa, competición organizada por la European Athletics y a la que se ganaron el derecho de participar tras conquistar la Liga.

Finalmente, el Valencia CA decidió inscribirse a la espera de que se pronunciase la embajada, mientras el Playas renunció a la competición. Fuentes de ambos clubes aseguran tener el respaldo de los atletas en sus respectivas decisiones.

El conjunto de Castellón se mantenía firme, al cierre de esta edición, en su renuncia a la Copa de Europa de clubes. Entienden que el texto recibido ayer es tibio. A las oficinas del Playas llegó otro comunicado del Gobierno de Turquía, instando a la formación de La Plana a reconsiderar su decisión de no ir a Mersin.

En el Playas subrayan que, si bien la seguridad puede estar garantizada en la zona de competición y en el hotel, por ejemplo en el aeropuerto de Adana, donde harían escala, hubo un atentado días después de la Copa de Europa de 2016.

Si el equipo de Castellón no viajara a Mersin y ningún otro club aceptase la invitación de la Federación de participar en la competición masculina, España perdería su plaza en el grupo A durante al menos dos años. La institución presidida por Raúl Chapado ha sondeado al Barcelona y al Marathon. Al parecer, ninguna de las dos entidades se ha mostrado predispuesta a viajar a Turquía a finales de mayo.