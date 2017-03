Chema Martínez: «Valencia es salud»

valencia. Chema Martínez no borra en ningún momento la sonrisa. Se muestra locuaz durante una conversación en la que no escatima en elogios hacia Valencia. «Es sinónimo de running, lo ha adoptado como forma de vida. Es una de las ciudades con más salud que conozco», comenta el atleta que se ha convertido en un icono para la inmensa mayoría de los aficionados a la carrera a pie. «El cauce del río es una cita obligada para todos los amantes a este deporte, con su maravillosa Ciudad de las Artes y las Ciencias y la temperatura suave, con sol casi cualquier día del año», señala.

El atleta madrileño estuvo en Valencia y no perdió la ocasión para entrenarse en el viejo cauce. Lo hizo junto a miembros del 3FDC, el equipo de Marta Fernández de Castro. La valenciana respaldó la Wings for Life, carrera que se celebrará de forma simultánea en varias ciudades del mundo el 7 de mayo a beneficio de la investigación sobre las lesiones de médula. La particularidad de la prueba es que esta acaba cuando se es alcanzado por un coche, que conducirá el piloto de F-1 Carlos Sainz junior. Este año se ha cambiado el circuito de Valencia, única ciudad de España que acoge el evento. «No he corrido por la huerta y será un placer hacerlo por un lugar con tanta historia. Luego está el aliciente de ir a degustar una paella, con sus hidratos y todo lo que necesitas para recuperarte», indica Martínez.

El que fuera campeón de Europa en 2002 destaca las posibilidades de cada rincón de Valencia para realizar algún tipo de entrenamiento. «Cualquier sitio es bueno. Por ejemplo, esas escaleras son maravillosas para hacer trabajo de fuerza y técnica de carrera», comenta mientras señala hacia una estructura del Museo Príncipe Felipe: «Yo es que vengo de la Meseta, a 700 metros y aquí estás al nivel del mar, con sol, que da energía. Corro motivado, sobre todo en el río. Cierto que está muy concurrido, pero a mí me gusta. Puede haber otros lugares, pero para mí este es especial».

EN DOS FRASES «La limitación que ha puesto el Maratón de Valencia hará que la gente se prepare mejor» «Hay que tener valor, pero el agua fría de la playa, con el yodo y sus propiedades, ayuda en la recuperación»

Destaca las propiedades de la playa. «Correr por la arena suelta puede servir para hacer un trabajo distinto. Trabajas una musculatura diferente», destaca cuando se habla de la recuperación de lesiones. «Se puede trotar sin problema en la arena compactada. Disfrutas del entorno, cerca del agua y de la brisa. Es motivante. Correr descalzo ayuda a fortalecer la musculatura del pie», añade. Sobre el agua del mar, recomienda utilizarla en cualquier época del año: «Lo importante es no quedarte frío después. Hay que cambiarse pronto, ponerse ropa seca y hacer luego los estiramientos».

Chema Martínez considera que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso no tiene techo: «Se está consolidando entre las grandes carreras. Está camino de llegar hasta donde quiera. La ciudad se vuelca y creo que seguirá creciendo». Sobre cuánto ha de esperar un corredor para abordar la distancia de Filípides, señala: «Hay personas que necesitan cuatro años, y otras que en uno están preparadas. Hay que seguir pasos coherentes: hacer a gusto una 10K, hacer un medio maratón... ir mejorando la condición física».