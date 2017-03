Alicia Moreno, la fallera triatleta

valencia. El despertador de Alicia Moreno suena todos los días laborables a las 5. «Bueno, algunos días me levanto a las 5.30 horas», admite. Entra a trabajar a las 7 y sale sobre las 15. No es una agenda tan trepidante como la de 2016, cuando ejerció de fallera mayor de Valencia, pero también tiene su punto de locura. Y es que ahí no acaba todo. Por la tarde toca entrenar porque en septiembre afrontará el primer triatlón de su vida.

Alicia es una de las cinco integrantes del reto Valencia Triatlón Play Running. «Me lo propusieron y ni me lo pensé», comenta. «Vamos a ser la imagen de la carrera de septiembre, haremos la categoría de triatlón de la mujer», indica, en referencia a la prueba que se compone de 350 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2,5 de carrera a pie: «A lo que más respeto le tengo es al sector de ciclismo, porque nunca he ido con bici de calas. Ni siquiera he empezado a prepararlo. El tramo del agua no me da miedo porque de pequeña hice natación».

La capitana del reto es Laura Espinosa, la única que ya ha hecho triatlones. «El objetivo es acabar con ella, ¡pero ya veremos lo que sale!», señala Alicia Moreno. Para poder completar la carrera, las cinco jóvenes cuentan con un entrenador y una nutricionista. «Martín Civera nos pasa las tablas todas las semanas y va incrementando el ritmo, pero se porta bien. Mireia Benlliure nos ayuda a cuidar la alimentación. Martín es el que peor nos lo hace pasar».

EN DOS FRASES «Hice la última Spartan de Valencia. Me gustan los retos. ¿Para qué quedarse a medias tintas? Si vas, vas» «Suelo correr por el paseo marítimo. Me relaja y me ayuda a desconectar. Quiero hacerlo por la arena»

A la fallera mayor de Valencia del año pasado le encantan los retos. «¿Que cuáles afronté antes que este? ¡El de 2016! Es una carrera de fondo, pierdes la cuenta de los actos que tienes y has de estar pendiente de agradar al mayor número de gente posible. También lo fue marcharme a trabajar a Madrid. Nunca me han asustado los retos. Al contrario, me motivan», indica Alicia.

«El 19 de marzo, cuando tuve que prender la mecha en la cremà, pensé que era el momento que no quería que llegase. Al mismo tiempo, pensé que estaba satisfecha y que había disfrutado de algo que está al alcance de muy pocas. Estaba muy agradecida a la gente que estuvo a mi lado o me apoyó de cualquier manera. Creo que cuando alcance la meta del Valencia Triatlón tendré la misma sensación», señala.

Alicia Moreno suele salir a correr, pero no es asidua de las carreras. Al contrario, igual tras este reto las cuenta con los dedos de una mano. «Trabajo en la tienda de Adidas de Bonaire y allí tenemos un equipo, el Baldomero Team. Puede que haga este año algún trail», indica. Su debut en una carrera fue la última Spartan Race de Valencia. «Llegué a casa y mi madre me dijo: 'Pero, ¿de dónde vienes? ¡Estás cubierta de barro!'. Le respondí: '¡Mamá, pues de una carrera de obstáculos!'». Ya está preinscrita a las de Madrid y Barcelona.