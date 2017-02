Husillos bate el récord de España de 400 de Canal

Los inicios de Óscar Husillos impedían pensar que aquel niño de Astudillo (Palencia) al que su tío inscribía en carreras populares acabaría siendo un velocista de postín. Lo que es alguien capaz de arrebatarle a David Canal, un portento como no ha habido otro hasta Bruno Hortelano, el récord de España de los 400 metros. Husillos venció con 45.92, una centésima más rápido que el entonces pupilo de Rafa Blanquer. Canal batió aquel récord en 2005, dos semanas antes de ganar la plata en el Europeo de Madrid. Parece una señal a quince días de que Husillos, ya el segundo más rápido del continente en 2017, sexto del mundo, acuda al Europeo de Belgrado junto a Samuel García (segundo con 46.35) y Lucas Búa (46.94).

«Me parece irreal», exclamaba Husillos. «Es un honor coger el testigo de Canal. Hasta hace tres o cuatro no lo conocí y la carrera no la vi en 2005 porque por entonces no me interesaba el atletismo». Eso vino después, cuando se enganchó «por casualidad» hasta acabar en el 200, la prueba en la que se coronó en España en 2016. Este invierno, como el 200 está fuera del Europeo, preparó el 400. «Visto lo visto, me parece que me voy a tener que quedar en el 400». La velocidad dejó un nuevo nombre a subrayar, el de Jaël Bestué, que a los 16 años firmó el récord de España juvenil y júnior en los 200 metros (24.01).