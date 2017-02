Cárnicas Serrano sigue reinando

El Cárnicas Serrano sigue haciéndose un hueco en la aristocracia del fondo a nivel nacional. La escuadra valenciana revalidó ayer el título de Campeón de España por equipos que ya consiguió hace un año en Sevilla. En esta ocasión, certificaron el éxito gracias a que sus corredores completaron los 42.195 metros por debajo de dos horas y media: Agustín Sieres (2:26:09), Miguel Ángel Plaza (2:28:49) y Julián Ramírez (2:29:52)

De los cuatro, Miguel Ángel Plaza es el único que ya estuvo en el equipo de Sevilla. Fuentes del Cárnicas Serrano destacaron la actuación de Nacho Cáceres, pieza clave en lo éxitos del club en las dos últimas semanas. Si el domingo pasado acompañó a Marta Esteban para que fuese campeona nacional de medio maratón, ayer hizo de liebre para sus compañeros hasta el kilómetro 25. Hace siete días en Granollers, el Cárnicas ya fue plata en 21K.

El éxito del equipo valenciano se produjo en el Maratón de Castellón, que alcanzaba su octava edición y cuyo vencedor absoluto fue Abraham Girma con una marca de 2:12:18. En el podio le acompañaron el ugandés Alex Chesakit y el keniata Wilfred Murgor con 2:14:11 y 2:16:03.

Por lo que respecta al campeonato de España, Pablo Villalobos se impuso con un tiempo de 2:21:42. «La verdad, no pensaba pelear por el título, pero a medida que la carrera se ha ido desarrollando me he sentido muy bien y me han acompañado las fuerzas», señaló. Le acompañaron en el podio Kike Fernández Pinedo, uno de los grandes favoritos, y Félix Pont Chafer, con 2:21:54 y 2:23:29.

«Me quería morir»

Wendimagegnew Genet Getaneh fue la ganadora con un tiempo de 2:36:49. Clara Simal Martín paró el crono en 2:37:22, para ser segunda e imponerse en el Campeonato de España. «Esperaba luchar para ganar. Aunque venía como debutante, creía que podía estar entre las primeras, y así ha sido. Ha ido todo muy bien hasta el kilómetro 20. A partir de ahí me ha tocado sufrir mucho, me quería morir», aseguró la campeona nacional. Fabiana Lafuente marcó un tiempo de 2:41:28 que valió para subir al tercer puesto del cajón.