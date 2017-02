Salort, una bomba en Salamanca

Luis Salort tiene 17 años y un mundo por delante. Su objetivo este invierno tendría que ser el campeonato de España júnior que se celebra en dos semanas en Valencia. Crecer sin alharacas. Pero el vallista de Gandia se metió en el absoluto este fin de semana en Salamanca y ayer firmó tres carreras sensacionales. En la segunda batió el récord de España júnior con las vallas altas por dos centésimas (7.98) y en la final, sorpresa mayúscula, se llevó una medalla de bronce tras correr de nuevo en 7.98. Un poco antes, en los tacos de salida, miró a su izquierda y se encontró con un subcampeón olímpico, el portentoso Orlando Ortega (oro con 7.61). «Lo he visto y me he puesto el triple de nervioso».

Es la joya de la corona del Club de Córrer El Garbí, un nuevo concepto de club que mezcla el running con la pista y que ha sacado una generación de grandes atletas júnior.

Salort, júnior de primer año, es su abanderado y ya ha dejado de ser el secreto mejor guardado de Toni Puig, su entrenador. «¿Que si conozco al júnior?», se reía Orlandito Ortega, «lo vengo siguiendo y es impresionante. Estoy seguro de que él será el siguiente campeón de las vallas altas. A mí me encantaría ayudarle».

Salort no se quiere marear y solo piensa en su campeonato, donde buscará el otro récord júnior (vallas de un metro) y volver a su hábitat. Y luego seguir con sus estudios de Primero de Bachiller 'on line'. «Estudio por la mañana, hasta las once, y por la tarde», aclara. Luego le gustaría ser un profesional a tiempo completo y cumplir otro deseo: «Quiero ser bombero». Salamanca coronó a este nuevo talento, fruto de la escuela del Garbí. Aunque quizá todo sea gracias a Andrés Denia, el vicepresidente del club. «Es mi vecino y todos los días me decía que tenía que probar con el atletismo. Hasta que me convenció».

Los valencianos volvieron a brillar en los saltos. Miguel Ángel Sancho, en un extraño concurso: «He hecho el mejor calentamiento de mi vida, corriendo como nunca, pero luego me he bloqueado», explicó tras ganar el título en salto de altura (2,19). Sancho se verá en Belgrado con el alicantino Eusebio Cáceres, que se llevó el título y la mínima en el último salto (7,98).

El campeón olímpico Herb Elliot solía decir que antes de una competición debía cuidarse el espíritu tanto o más que la condición física. Y en eso estuvo Marieta Jover las últimas semanas, días dedicados a reconstruir la mente y tomar decisiones importantes. La saltadora alicantina estuvo trabajando con Toñi Martos, psicóloga de multitud de deportistas, como la campeona Ruth Beitia. «Ha sido un invierno muy duro», se emocionaba la olímpica del València Esports, que tomaba aire para seguir explicando que en la final de los campeonatos de España había «recuperado la garra», justo a tiempo para saltar 6,31 y llevarse la medalla de plata por detrás de Juliet Itoya, que se impuso con 6,51, que le clasifica también para el Europeo de Belgrado.

Jover hablaba y hablaba mientras hurgaba en su fuero interno. «Era tan sencillo como volver a disfrutar, como recuperar el romanticismo por el atletismo. Yo soy una romántica y lo he logrado, he vuelto a ser Marieta, la guerrera que lucha en la pista». La saltadora de longitud anda también meditando quién será su nuevo entrenador. No lo quiere desvelar aún, pero en Salamanca ya estuvo corrigiéndole Christian Arjonilla. Otro alicantino, Alejandro Noguera, consiguió la medalla de bronce en peso con 18,48.