Montaner encarga la docena

Concha Montaner viajó ayer de L'Eliana a Salamanca con una bolsa llena de fiambreras. En una llevaba pechuga de pollo y berenjena, en otra, un mango troceado. La tercera se quedó sin abrir. La alimentación se ha convertido en una prioridad en su vida por un doble motivo: hace dos años descubrió que es celíaca, el motivo de unos problemas físicos que le incordiaron durante mucho tiempo y a los que no conseguían ponerle nombre, y, de paso, que mirando mucho lo que come, su figura lo agradece. Y entre bocado y bocado hablaba de atletismo y de unos interesantes campeonatos de España que se celebrarán hoy y mañana en Salamanca. De su prueba, la longitud, pero también de otras. Ilusionada, como si no llevara la mitad de su vida en la elite.

A los 36 años ha recuperado el brillo en los ojos de la mano de María Peinado, la entrenadora que en los últimos tiempos mejor ha sabido entender sus circunstancias: es madre, tiene un trabajo y un pie castigado por tantos años batiendo la tabla. El verano pasado llegó a meterse en los Juegos de Río y ahora se enfrenta al reto de lograr la mínima para el Europeo de Belgrado (del 3 al 5 de marzo), una exigencia de 6,50 metros que ya superaba hace 17 años, cuando era poco más que una niña.

Su aspecto físico -tan fina como cuando era la mejor júnior del mundo-, su velocidad y una buena puesta a punto permiten augurar que superará este escollo y que logrará, de paso, su duodécimo título de campeona de España en pista cubierta. Este éxito le colocaría como la cuarta mujer más laureada de todos los tiempos, solo por detrás de María José Martínez y Naroa Agirre, ambas con 13, y la irrepetible Ruth Beitia, que va a por su medalla número 16, como Manolo Martínez, al frente de todos.

Montaner, atleta del Playas de Castellón, domina la longitud desde 2002. Desde entonces solo se ha dejado cuatro títulos: en 2005 fue derrotada por la campeona del mundo Niurka Montalvo; en 2009 estaba embarazada de su hija Alba; en 2014 renunció por no estar en buena forma, y en 2016 se retiró lesionada nada más arrancar el concurso. Hoy (12.30 horas) buscará esa mínima, pero también mantener a raya a Juliet Itoya, su principal amenaza, y a las valencianas Marieta Jover y Fátima Diame.

Montaner no es la única atleta de la Comunitat que aspira a un título. Otros favoritos son Miguel Ángel Sancho, ya con la mínima (2,25) para Belgrado en salto de altura; Eusebio Cáceres, sin billete para el Europeo en longitud (7,90), y Pablo Torrijos, también con los deberes pendientes en triple salto (16,40). Cáceres y Torrijos llegan a Salamanca después de su primer invierno en Madrid, aclimatándose a los cambios que ha introducido en su preparación Juan Carlos Álvarez, el entrenador que comparten.

No tan alto en el podio, pero con la ambición de una medalla, competirán Dani Cerdán (200), Dani Andújar (800), el flamante campeón de España promesa Thierno Amadou (longitud), Emilio Bellido (triple), Alejandro Noguera (peso), Laura Méndez (3.000) y Cristina Ferrando (altura).