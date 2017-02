Viento fresco para el atletismo

En este país donde el fútbol arrasa con todo, me deleito con esos pequeños enamorados de sus deportes, discretos, que consiguen, por empeño, levantar una torre en medio de la nada. Por pura afición. No piden nada, no protestan por nada. Hacen, dan, y no reclaman nada a cambio. Tiene mérito el asunto en un lugar donde solo importan los once contra once, donde los demás solo sobreviven si la teta pública da leche y que pillan un berrinche tremendo si por alguna de aquellas escasea.

En Gandia hay un entrenador que dio gloria al atletismo español. Es Toni Puig y forjó a varios corredores de 400 metros que lograron la heroicidad de volverse de un Europeo con una medalla en el relevo y que dejaron un notable récord nacional. Después de aquello, cuando el último eslabón, David Melo, se esfumó, todo se extinguió. Toni Puig dio un paso atrás y tras él solo quedó aquel hueco sin mucho más que el eco de los buenos tiempos.

Un verano, el 30 de junio de 1995, trece corredores populares se juntaron en un bar y, entre trago y trago, decidieron asociarse y montar un club como había a decenas en otros muchos pueblos de Valencia. Trece personas sin más pretensión que salir a trotar y pasar un buen rato por las carreras de aquí y allá.

No pasó mucho tiempo antes de que empezara a verse que aquellos trece tenían muchas más inquietudes que correr. Se les metió entre ceja y ceja recuperar el medio maratón de Gandia y, de paso, animar el cotarro atlético en la ciudad. Lo más sorprendente es que, al contrario de lo que hace la inmensa mayoría de clubes, sí se interesaron por el atletismo puro y duro. Ellos sí entendieron que lo que practicaban era precisamente eso, atletismo, y tomaron la decisión de dar un paso al frente.

El Club de Córrer El Garbí reclutó a Andrés Denia y al reputado Toni Puig para formar una escuela de atletismo, un vivero sin mayores pretensiones. Y poco a poco han conseguido lo que nadie más: dar cuerpo a un club en el que el running y el atletismo se dan mano. Y al mismo tiempo que retomaron el medio maratón, crearon una San Silvestre o se inventaron una iniciativa llamada 'Levántate corriendo' (una salida a correr todos los sábados de verano), fueron dando impulso a un equipo de atletismo en el que brotó una generación fabulosa.

Ese grupo de chavales ha ido haciendo ruido por cada categoría por la que ha pasado y ahora, ya de júniors, puede presumir de ser el séptimo mejor equipo de España. Todo desde un club de corredores que compite contra los dos mastodontes autonómicos, el Playas de Castellón y el València Esports, y un equipo de fútbol como el FC Barcelona.

Se han hecho su sitio sin exprimir las arcas públicas. Una pequeña colaboración del Ayuntamiento y poco más. Su fuente de ingresos es el running: las cuotas de sus 300 socios, los más de 300 alumnos de la escuela y las carreras que organizan. Se administran tan bien que tienen en nómina a sus entrenadores, la pieza clave en el atletismo, como cuenta Jordi Pascual, su vicepresidente.

Toni Puig es el eje atlético y ha formado alrededor un buen núcleo de técnicos como Juan Vicente Escolano en los lanzamientos, David Valera en saltos, Andrés Denia en mediofondo y fondo, y el propio Puig en velocidad y vallas. Y a su sombra, sin hacer ruido, madura un notable grupo de atletas como el paralímpico Héctor Cabrera, el vallista Quique Llopis y los lanzadores Víctor Faus (plusmarquista español cadete), Dian Iskrenov, Judith Prats y Gema Martí (una martillista que fue quinta en el Europeo juvenil).

La joya de la corona es Luis Salort, un vallista de 1,80 que empezó de benjamín en la escuela y se ha convertido en la principal esperanza española en las vallas altas. Salort, un atleta mulato de 17 años que va modelando Toni Puig desde hace tiempo, corrió el viernes en Valencia en 8.02 y se quedó, pese a ser júnior de primer año, a solo dos centésimas del récord de España de su categoría con las vallas altas.

Me cuenta Toni Puig, además, que no piensan caer en la tentación de soñar con grandes gestas. Están en Primera División pero no se van a gastar un euro en fichajes. Las plazas del equipo son para darle salida a los atletas del club. Ese es su propósito, su misión en el atletismo. Promover a los atletas de Gandia, Dénia, Xàbia... Que para lo otro ya están los ricos, los ricos gracias a las instituciones.