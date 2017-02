Triatlón con acento hawaiano

En pleno fervor por el 'running', el triatlón y los desafíos extremos, dos jóvenes valencianos han descubierto un territorio virgen. Y se han atrevido a conquistarlo. Una arriesgada apuesta teniendo en cuenta el interminable abanico de alternativas competitivas que ya existe en la actualidad. David Baldoví y Miguel Ángel Tortajada han dado el paso, proponiendo una prueba inédita. Hoy en día, en medio de la ingente oferta, diferenciarse del resto se presenta como una misión casi imposible. Pero ellos lo han conseguido. Ambos compartieron aventuras en el Ultraman de Hawaii hace poco más de un año. Una intensa experiencia que les ha servido de inspiración para diseñar un reto con distancias novedosas a nivel mundial. La natación, el ciclismo y la carrera a pie se funden como nunca lo habían hecho.

MEDIO ULTRAMAN uPrimer día. 5.000 metros de natación en la playa de la Patacona y 72 kilómetros de bicicleta con 1.100 metros de desnivel positivo acumulado. uSegundo día. 138 kilómetros en bici con 2.600 de desnivel. El inicio y el final de la jornada tendrá lugar en Serra. uTercer día. 42 kilómetros a pie totalmente llanos. La meta estará en la playa de la Patacona.

La provincia de Valencia albergará el Koa Distance durante los días 21, 22 y 23 de abril. Con salida y meta en la playa de la Patacona, se trata de un triatlón rompedor. Y restringido. Sólo podrán participar un máximo de 40 deportistas, quienes deben cumplir con determinados requisitos.

En noviembre de 2015, Miguel Ángel Tortajada completó en Hawaii el Mundial de Ultraman. Y, junto a él, viajó David Baldoví, quien formó parte del equipo de ayudantes. En la exótica isla disfrutaron de una prueba que les dejó huella.

Y tanto. 'Koa' significa 'valiente' es hawaiano. «Este formato es la primera vez que se hace a nivel mundial. El formato de medio ultraman es una novedad que aportamos al sector del triatlón. No se ha hecho en ninguna parte del mundo una prueba con esta distancia», destaca Baldoví. Una competición exigente: «El primer día son 5.000 metros de natación en la playa de la Patacona y 72 kilómetros de bicicleta con 1.100 metros de desnivel positivo acumulado. Sales hacia Bétera, recorres la zona de Canteras, subes y bajas l'Oronet y acabas en Serra. El segundo día son 138 kilómetros en bici con 2.600 de desnivel positivo. Empiezas en Serra, recorres la zona de Porta Coeli, subes los puertos de Alcublas, Almedijar, Eslida y l'Oronet y vuelves a Serra. Y el tercer día son 42 kilómetros a pie totalmente llanos. El maratón, que empieza y acaba en Alboraia, va por el Saler».

Cada día, habrá un máximo de seis horas para completar el recorrido marcado, arrancando a las ocho de la mañana. «Si no acabas dentro de ese tiempo alguna de las tres jornadas, podrás seguir en la prueba y ser considerado participante, pero no 'finisher'», avisa Baldoví, quien se muestra optimista: «Por las fecha, el clima debería ser bastante favorable». Y considera que el Koa se alza como una interesante oportunidad dentro de la larga distancia: «La gente que aún no se atreve a dar el salto a Ultraman puede ver aquí una buena posibilidad».

El límite de participantes está fijado en 40. «Para poder celebrar la prueba con las dimensiones que queremos, pensábamos que debíamos llegar a unas 20 personas. Y ya estamos en números de poder celebrarla. La idea es llenarla. Pero para nosotros ya es un éxito, porque confiar en una prueba nueva y gastarte 452 euros con algo que no conoces siempre da incertidumbre», admite Baldoví, con siete maratones y tres ironmans a sus espaldas.

Ya se ha inscrito un brasileño, quien cruzará el charco para competir en el Koa Distance. «Y hay un argentino y un mexicano que probablemente acaben participando», señala. Además, cerca de la mitad de los que ya han solicitado dorsal son españoles de fuera de la Comunitat: «Viene gente de Barcelona, Ronda, Murcia, Castilla-La Mancha...».

La organización busca triatletas curtidos, con bagaje. Quiere evitar los riesgos propios de deportistas que se proponen dar un salto sin estar listos: «Hemos puesto filtros. Exigimos que, entre enero de 2016 y abril 2017, hayan acabado un ironman y se hayan sometido a una prueba de esfuerzo. También exigimos que estén federados. Queremos que la gente que venga esté en activo y preparada. No queremos que se apunte gente que no tenga experiencia. Queremos que sea gente de nivel y que haya desarrollado ya la media distancia».

Baldoví y Tortajada se quedaron prendados del Mundial de Ultraman: «Todo el concepto sale de Hawaii. Nos gustó mucho lo que vimos allí y hemos intentado traerlo aquí en cuanto a tipo de prueba. Abierta al tráfico, no competitiva, para muy poca gente... Intentar dar esos valores de familia, compañerismo y respeto. Que no sea competir a muerte, sino superarse uno mismo».

Una esencia que han aprovechado para crear un triatlón que se desmarque del resto: «Hay muchas pruebas, muchos maratones, muchos ironmans, pero nosotros hemos creado un concepto nuevo. Queríamos dar ese toque hawaiano a la prueba. La marca se diferencia mucho de todo lo que hay. No lo hacemos por moda, sino porque queremos hacer una prueba diferente y que esté bien cuidada».

Nunca habían organizado una prueba: «Somos bastante emprendedores». Ya han iniciado el proceso para registrar la marca Koa Distance. Baldoví, quien dirige dos agencias de marketing, conoce perfectamente la materia. Han llegado para quedarse: «El verdadero éxito sería sacarle continuidad y poder tener una edición en 2018. La idea es hacer uno anual en España y tenemos contactos en otros puntos para sacarlo fuera, pero esto es a medio o largo plazo».