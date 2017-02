Un doblete por compromiso

El temporal planteó un reto inusitado para Davinia Albinyana. La valenciana compagina el atletismo con el duatlón, disciplina en la que quiere brillar a nivel internacional. Resulta verdaderamente complicado configurar una temporada compitiendo en ambas modalidades, pero ella lo había conseguido. La suspensión del Autonómico de cross, evento para el que se había comprometido con el Cárnicas Serrano, le generó un dilema. La nueva fecha se solapaba con el duatlón de Massamagrell, a cuyos organizadores también había asegurado que iba a participar. Finalmente, decidió hacer un esfuerzo y estar en ambas citas.

El premio, dos triunfos en menos de 24 horas. «Mi objetivo no era el doblete, aunque sí es cierto que me he llevado una gran alegría», declaró ayer Albinyana con respecto a la gesta que protagonizó el pasado fin de semana: «Lo hice porque no quería dejar tiradas a personas a las que había dado mi palabra. Es un dilema que se plantea a deportistas que practican varias disciplinas y no siempre resulta sencillo de gestionar. He visto casos de gente que dejan de puntuar para un club o no van a una carrera porque les duele un pie y eso es una faena».

Albinyana ya tenía planificado participar en el duatlón de Massamagrell, que tuvo lugar el sábado por la tarde. La Federación Valenciana había decidido colocar para el domingo por la mañana en Castellón el Autonómico de cross, que se debió celebrar el 22 de enero en l'Alcúdia, pero que se aplazó por el temporal. «Mi objetivo era puntuar para mi club de atletismo», señalo sobre esta segunda carrera, en la que se proclamó por primera vez campeona autonómica de cross. Fue segunda en la carrera y ayudó a que el Cárnicas Serrano se clasificara para el Campeonato de España.

A partir de ahora, la valenciana priorizará en el duatlón. En España, milita en el Diablillos de Rivas, con el que también acudirá a la Copa del Rey de triatlón: «Iremos, pero más a ver qué sale. Me estoy preparando para el Campeonato de España y la liga profesional de Francia de duatlón», señaló Albinyana.

Viene participando en el certamen del país galo, y para esta temporada tiene la intención de dar un salto. «Quiero estar en el top ten», comenta la valenciana, que competirá con el Stade de France de París. La liga empieza a final de abril.

Antes, a principio de ese mes, tiene en España otras competiciones de duatlón que marcarán la temporada. Su reto es estar en el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Soria. «Para ello tengo que acabar entre las cinco primeras en el Campeonato de España, que este año es en la Vall d'Uixó, el 2 de abril», indicó Davinia Albinyana.

Por ello, desde ahora, será difícil que en los próximos meses brille en atletismo. «Tengo que centrarme en mejorar el segmento de bicicleta para el duatlón», precisa.