Galápagos, un club creado para combatir la droga

La droga era una de las grandes lacras de la sociedad de los 80. Una tarde, un médico y dos conductores de ambulancias del centro de Torres Torres, charlaban sobre cómo alejar a los jóvenes de los estupefacientes. Se les ocurrió que el deporte podía servir. En concreto, la carrera a pie. El facultativo José Nova Álvarez y los chóferes Rafael Arlandi Alberola y Rafael Cabo Soler acababan de dar el primer paso para crear uno al club que ayer congregó a más de 6.000 atletas populares en la avenida Tres Cruces.

El Club Valenciano del Servicio Valenciano de la Salud se constituyó en octubre de 1989. «Se quería fomentar el deporte en la ciudad y los pueblos de alrededor. Eran gente que corría y defendían que hacer actividad física es saludable», comenta Ramón Cano, quien presidió la entidad y que también jugaría un papel importante en su supervivencia. Fue años después de los primeros pasos de aquel club hoy simplificado como Galápagos. «En un principio pensaron denominarlo Eritrocitos, porque la directiva eran todo gente de la sanidad», comenta un socio con una sonrisa. La primera carrera que organizó fue la Volta a Peu de Benetússer.

En 1999, la directiva de Galápagos quiso organizar su carrera en Valencia. Recuperar una prueba de 13 kilómetros en la ciudad. «Es una distancia que les gusta mucho a los corredores. Si te haces con ella, tienes prácticamente hecho el medio maratón», comenta Ramón Cano, quien tuvo que echar mano de la picaresca para que se celebrase el evento. El club diseñó el recorrido y negoció con los patrocinadores.

Llegó el momento de hablar con las autoridades, para regular el tráfico a primera hora de un domingo de enero. Se eligió esa fecha, de hecho, porque en el club consideraron que al tratarse de la etapa más frío del año, Valencia se despertaría más tarde. «El jefe de tráfico me dijo que de ninguna manera. Le contesté que ya habíamos enviado los carteles a los clubes de toda la provincia y que iban a venir mil atletas. Que les anunciaría el mismo domingo que la carrera no se celebraba porque la policía no nos daba permiso», relata Ramón Cano: «Me pidió que esperase y telefoneó desde la habitación de al lado. No sé a quién llamaría aquel hombre, pero al final nos dio la autorización. Los carteles no estaban encargados».

Durante las ocho primeras ediciones, el Trofeo Galápagos mantuvo su circuito de 13 kilómetros. La última, ya integrado en el Circuito de Valencia. Dos años tuvo un trazado de 10.000 metros hasta evolucionar a la distancia actual de entre seis y siete kilómetros.

Mientras tanto, el servicio sanitario de Torres Torres había decidido desvincularse del club. Volvió a emerger la figura de Ramón Cano, quien cedió parte de su taller para que fuera la sede de Galápagos.

Ahora esta se halla en la zona del Palacio de Congresos. Han pasado ya muchos años desde que aquel médico y los dos conductores pusieran en práctica su idea. José Nova y su mujer siguen perteneciendo a Galápagos. Han completado un puñado de maratones. El club, con sus 40 socios, sigue poniendo su granito de arena para fomentar la carrera a pie en Valencia. Tras la carrera de ayer, como es tradicional, degustaron juntos una paella en la sede.