Un alistamiento con ilusión

«Orgullo». Joana García sólo acertaba a articular ayer esta palabra. «Orgullo». Una y otra vez. «Orgullo». No acababa de asumir la noticia. «Orgullo». Hacía pocas horas que la atleta del Cárnicas Serrano había recibido una de las llamadas más importantes de su vida. Estaba seleccionada por el equipo nacional del Ejército de Tierra para disputar el Mundial Militar de Maratón que se celebra el fin de semana del 27 y 28 de mayo en Otawa.

«Ha sido una gran sorpresa y un honor. Creo que poder representar a tu país en un Mundial es lo más grande», comenta la deportista de Museros. Durante 42.195 metros de la prueba que se celebrará en Otawa, disfrutará de su pasión gracias a una profesión que ama: «Son las dos mejores cosas de mi vida. Y con 41 años». Nadie, ni ella misma, se imaginaba lo que iba a experimentar hace casi dos décadas cuando se alistó. «Empecé relativamente tarde, a los 24 o 25. Tienes una hora de deporte, comencé a correr y me enganché. Vinieron las carreras populares y aquí estoy», relata Joana, que no deja de sonreír. Este es un premio a la constancia: «Mi entrenador, José Garay, ha sido una de las personas que más me han motivado. Entré en el club en septiembre pero ya es como mi familia». Un entorno del que aprende constantemente. «La gente joven me encanta», indica la corredora: «Ahora ya no entran tantos chicos al Ejército, pero cuando tenía 32 o 33 años y veía a los que acababan de cumplir la mayoría de edad con las ganas y toda la ilusión por delante, era algo muy motivador». La admiración es recíproca. Sobre todo de las mujeres. Guarda en su memoria innumerables anécdotas de chicas jóvenes que ven en ella un espejo: «María Gálvez, por ejemplo, siempre me ha tenido mucha admiración y a mí eso me llena. Está lesionada y dice que le transmito muchas ganas».

Para Joana, la búsqueda de su felicidad ha llevado consigo irremediablemente una lucha por normalizar el papel femenino en diferentes ámbitos: «Imagínate cuando entré al Ejército, era un mundo de hombres. Tampoco había muchas chicas que corrieran. A mí me encanta ver cómo los porcentajes cada vez se van equiparando, tanto en mi profesión como en el deporte, aunque queda mucho por delante».

Su futuro inmediato pasa por Otawa. Pese a que todavía quedan unos meses, ya está al corriente de lo que le espera en Canadá: «Más o menos es la misma temperatura que aquí». Su objetivo: «Bajar de las 2 horas 55 minutos. En Valencia terminé por debajo de las tres y fue increíble». En su relato, no deja de nombrar a su preparador y a sus compañeros, como motores principales. Sin embargo, en sus últimos 16 años ha recibido una impagable lección: «El trabajo me ha ayudado mucho a saber manejar la concentración, la capacidad de sufrimiento y la competitividad». Ahora le queda por delante lo más duro: «Cuando más se padece es en los tres meses antes del maratón. pero valdrá la pena».