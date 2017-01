Vuelven los circuitos

Los circuitos están de vuelta. Las competiciones que se desarrollan en varias carreras a lo largo del año concluyeron entre noviembre y diciembre. Tras poco más de un mes de respiro, los aficionados al atletismo popular ya tienen la oportunidad de decantarse por uno o varios. Elaborar el calendario de 2017. El más madrugador es el de Valencia, que ya arranca la próxima semana. Será el domingo, a las 9 horas, con la Carrera Popular Galápagos, como viene siendo habitual. Uno de sus grandes atractivos es la Volta a Peu Fundació Valencia CF, con meta en Mestalla.

La gran novedad en cuanto a circuitos de carreras populares en 2017 es, no obstante, el de L'Horta Nord. Después de varios intentos, algunas de las poblaciones de la comarca han formado una alianza gracias a su pasión por las carreras populares. «Hemos logrado que ayuntamientos y clubes se unan. Con su esfuerzo y la ayuda de los patrocinadores, conseguimos que al fin este anhelo vea la luz», comenta Ximo Ventura, coordinador del Circuit Caixa Popular de l'Horta Nord.

El 1 de febrero se abrirán las inscripciones (www.cronorunner.es) para participar en este grupo de diez carreras. La primera será en Puçol el 1 de abril y la última, en Albalat dels Sorells el 29 de octubre. «Integramos pruebas que ya existían como la de Puçol, Emperador, Museros o Massalfassar e incorporado tres nuevas», comenta Ventura: «En La Pobla de Farnals se ha diseñado un recorrido novedoso por la playa, en Meliana inauguraremos una carrera de 7.500 metros y Rafelbunyol estrenará distancia con una 10K».

Aunque el plazo para apuntarse todavía no se ha abierto, es mucha la expectación que se ha creado al respecto. El boca a boca y las redes sociales han servido para difundir un circuito que muchos esperaban, sobre todo los vecinos de la comarca. «Me enteré por casualidad y me alegré mucho porque no es no es lo mismo correr en otros lugares que aquellos que forman parte de tu día a día», comenta Salva López. Él es de Albalat dels Sorells y aunque ha participado en varios circuitos, este año pretende inscribirse sólo a este: «Me gusta probar cosas nuevas y tiene muy buena pinta. Las distancias además invitan a aquellos que se están iniciando al atletismo popular». Este valenciano de 33 años también hace referencia a la importancia vertebradora de estas iniciativas: «Es muy positivo para los pueblos, la mayoría son pequeños y siempre han estado unidos. El deporte es una gran vehículo para fomentar vínculos entre nosotros».

En el circuito RunCáncer, la novedad es que no deja de crecer y este año llegará a 61 localidades entre marchas y carreras. Arrancará el 5 de febrero con la marcha no competitiva de L'Eliana. Uno de los eventos más emotivos será el de Xeraco. El municipio de La Safor honrará la memoria de Manuel Pardo Roselló, uno de los impulsores del atletismo popular en la localidad falleció el pasado 12 de enero tras luchar contra el cáncer. Aunque la enfermedad le obligó a alejarse de la ruta, Pardo nunca quiso desligarse del deporte que amaba, por ello participaba activamente en organización de carreras, sobre todo en la de RunCáncer a su paso por Gandia.

Habrá otros circuitos que tendrán el pistoletazo de salida tras el primer trimestre del año. Por ejemplo, el de Diputació, con carreras de medio y gran fondo, que suele arrancar en abril y aún no ha sido presentado. El Circuit Solidari Parc Natural de l'Albufera consta de once citas en localidades del entorno de la reserva. La primera cita será el 10K homologado de Silla, que tendrá lugar el 1 de abril.