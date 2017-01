Kosimbei y Esteban, reyes en el frío

valencia. El latido de un corazón sonaba en el paseo de la Alameda. Silencio. Una cuenta atrás. ¡Pum, pum! Concentración. Y cuando se daba la señal, cientos de piernas se lanzaban rumbo a la Ciudad de las Artes y las Ciencas. Así hasta cinco veces. Los termómetros marcaban poco más de cuatro grados a las 9:30 horas. No importaba. 13.000 corredores desafiaron de nuevo al frío y como cada primer domingo de enero se pusieron tras la línea de salida de la 10K Valencia Ibercaja.

Las bajas temperaturas no helaron las ganas de arrancar el año al trote, ni tampoco, los músculos de los más rápidos. Nicholas Mboroto Kosimbei batió el récord de la prueba. El atleta keniano paró el crono con un 27:52, arrebatando la mejor marca a Kiprono quien lo sustentaba desde 2011 (27:58) y que ayer fue tercero con (29:06). Omiso Arita entró en línea de meta ocho segundos después que el ganador.

En categoría femenina la ganadora fue Marta Esteban. La valenciana arrancó el 2017 como despidió el 2016, con una gran sonrisa. La del Cárnicas Serrano logró su mejor marca personal con 33:49 demostrando su buen estado de forma. Tras la carrera, quiso llevarse 'una prueba' y con su propio móvil fotografió la clasificación. En el podio, Marta estuvo acompañada por Davinia Albinyana (34:56) y Yésica Mas (35:54).

La organización ya piensa en 2018, que será especial al cumplir la cita el décimo aniversario

3.300 mujeres completan la prueba, que tiene un marcado carácter solidario

Al final, fueron cerca de 11.000 los participantes que pasaron más o menos emocionados el arco de llegada de la prueba. Unas 3.300 fueron féminas. Algunas, como Sagri lleva unas cuantas: «Es mi quinta 10K». Tiene 30 años y prefiere las distancias largas, pero es de las que piensan que los 10.000 metros son una buena manera de arrancar el año: «El ambiente es inmejorable. En la salida se me han puesto los pelos de punta con el 'pum pum' que imitaba un corazón. Me ha motivado mucho ese sonido. tanto que ahora tengo que estar aquí en la meta esperando a dos compañeros, porque me he escapado de ellos y me sentía bien y me han dicho que tirara. He disfrutado mucho».

Aunque los turrones ya son historia, algunos los tenían muy presentes. Demasiado. Los excesos de las fiestas navideñas han sido un hándicap para muchos a la hora de preparar esta carrera. «Se notan las fiestas pero bueno, en algún momento hay que empezar a correr de nuevo», comentaba Álvaro, quien añadía: «Me río porque no aprendoTodos los años digo que a esta no me apunto porque es en enero, pero se abren inscripciones y vuelvo a caer en la trampa del running. Me tiene enganchado».

Otros, aunque pararon de entrenarse en Navidad, no han dejado de pensar en su gran pasión por las carreras. «Les pedí a los Reyes que me trajeran unos auriculares para correr y los he estrenado en mi primera 10K y estoy muy contenta», decía Rosa sonriendo nada más cruzar la línea de meta mientras buscaba la mirada de sus amigas.

Salidas escalonadas

Alex destacaba como algo positivolas salidas escalonadas: «Me parece un acierto que haya diferentes oleadas porque hay mucha gente. Es normal que al principio existan aglomeraciones, es inevitable por el crecimiento de este deporte, pero bueno, aquí venimos a hacer deporte, a mejorarnos a nosotros mismos y sobre todo a divertirnos».

Avapace volvió a protagonizar algunos de los momentos y fotos más emotivos de la mañana, pero también i)dicapaz, una organización que promueve y difunde la práctica de diversas actividades para personas o colectivos con diversidad funcional física o intelectual.

También muchos, aunque corrían en solitario, no lo hacían solos. Es el caso de Toni Macías, un atleta de Llíria cuyos 10.000 metros fueron por #MiPrincesaClaudia. Se trata de un reto por una bebé valenciana de ocho meses con cáncer que a día de hoy se encuentra ingresada en el hospital La Fe.

Raquel y Ricardo son un matrimonio. Corrieron juntos empujando el carro de su hijo Héctor, de un año. «Cuando me quedé embarazada, dejé de correr y me ha costado volver, pero estoy muy contenta. Lo hemos hecho con él porque queremos transmitirle los valores del deporte, él disfruta», comentaba ella mientras ya piensa en su próxima carrera: «Tengo la intención de correr de nuevo en la de la Mujer, también lo haré con mi hijo».

En 2018, Héctor volverá disfrutar de la prueba que abre el calendario de carreras populares en la ciudad. Será en una edición diferente. La 10K cumple su décimo aniversario y ya se prepara algo especial. No cambiará el objetivo de #LaMitadMásUna. El reto de lograr que un 51% de los inscritos sean mujeres acompañará a la organización hasta llegar a esta cifra.