Arrolla a una corredora en la San Silvestre de Cheste

Lo que empezó como una jornada deportiva y festiva bien pudo acabar en tragedia. Lola Grau, corredora habitual de trail y árbitro autonómico, acudió a la San Silvestre Chestana, localidad cercana a su Chiva natal. No iba desde luego a hacer marca. Corrió junto a amigos que se están iniciando en la carrera a pie y con su sobrina pequeña a bordo de un carrito adaptado para practicar running. En el tramo final de la cita navideña, escuchó el sonido de un claxon. «Hice gestos, como haciendo ver al conductor que estábamos en una carrera», comenta. El hombre, lejos de aguardar a que se reabriese el tráfico, aceleró y arrolló a Lola: «Me quedé debajo del coche. Si hubiera seguido acelerando... Hubo un momento que temí lo peor, pasé mucho miedo».

Al final, todo se quedó en un susto enorme. La San Silvestre Chestana se celebró el lunes por la mañana y, tal como informó Recaredo Agulló en sus redes sociales, Lola Grau ya se recuperaba por la noche en su domicilio del hematoma que presentaba en la pierna. «La verdad es que no tengo ninguna queja de la organización. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero intervinieron rápido. Los miembros de Protección Civil, con algunos de los cuales he coincidido en otras carreras como árbitro, me llevaron enseguida al ambulatorio», comenta.

Finalmente, todo se saldó con heridas leves y un susto enorme. «El médico me dijo que no haga deporte mientras sienta dolor. Le he dicho a mi entrenador que por ahora me prepare sesiones en que no ejercite las piernas», comenta Lola Grau, quien formuló la preceptiva denuncia contra el conductor: «En estos casos hay quienes van contra el Ayuntamiento o la organización, pero ya te digo que creo que ellos no tienen culpa de nada».

Lola Grau relata que los hechos se produjeron en una calle estrecha. La San Silvestre Chestana se celebra sobre un circuito al que hay que dar dos vueltas para completar alrededor de cinco kilómetros. «Fue en el segundo paso. No sé qué se le pasaría por la cabeza. Iba de las últimas, con amigos, casi caminando. Detrás había gente mayor y niños. El hombre debía llevar prisa o algo, porque empezó a tocar el claxon insistentemente. No sé de dónde había salido, sólo que le hice gestos para indicarle que estábamos en una carrera. Como llevaba el carrito adaptado para el running, tampoco podía apartarme, pero lo normal es que se esperase. En lugar de eso aceleró y me golpeó. Empecé a pedir ayuda a gritos», relata la corredora.

Negativo en alcohol y droga

Al conductor, de alrededor de 50 años, le pararon los agentes de la Policía Local de Cheste, que le practicaron los pertinentes controles de alcoholemia y droga, de los que dio negativo. «Antes de que me trasladaran al ambulatorio escuché cómo decía que no me había tocado. Luego afirmó que no me había visto. Tenía pinta de ser una persona que no hace deporte», relata Lola Grau.

La atleta de Chiva lamenta la intolerancia que hay hacia las carreras en ruta por parte de un sector de la población a la que no agrada este deporte. «Hay personas que no entienden que se corten las calles por el running, pero lo mismo sucede con otras actividades sociales como las Fallas, los mercadillos o las fiestas patronales», comenta Lola Grau.

La corredora apunta que sin embargo no es para nada justificable que un conductor se lleve por delante a un participante: «Incluso si no se está celebrando ninguna carrera y hay una persona por medio de la calle con un carrito, lo que ha de hacer es avisar a las autoridades, pero acelerar... ¿estamos locos».

Grau está ahora centrada en sus estudios y, de hecho, ayer acudió a la Facultad, pues tiene exámenes a la vuelta de las vacaciones navideñas. Sigue participando en alguna carrera, pero acude más para desempeñar la labor de árbitro en aquellas citas que están homologadas. «No resulta nada sencillo organizarlas. Sobre todo es complicado encontrar voluntarios para asegurar todo el recorrido. Son gente que no cobra, que como mucho les dan un bocadillo y una camiseta, y tampoco se les puede exigir demasiado», explica la corredora. Actitudes menos graves que la de Cheste, como peatones que cruzan la calle en plena carrera, son muy habituales.