Una historia de 28 retos

valencia. La ciudad se volvió a echar a la calle en la edición más multitudinaria del Maratón y no sólo los 19.000 corredores daban colorido a las calles, sino que en todos los tramos destacó el gran ambiente de aficionados que animaban a los atletas. Especialmente en los últimos kilómetros, cuando los corredores más necesitan el apoyo. Seis horas de carrera que dejan multitud de historias.

Triatlones inclusivos

«Hacemos las carreras con niños discapacitados»

1 Cuando el reloj avanzaba hacia las seis horas, se produjo uno de los instantes más bellos de la mañana de ayer. Un grupo de nueve triatletas entraron en meta entre aplausos. Sin duda, están capacitados para lograr una mejor marca, pero eso no era su objetivo. «Queríamos venir desde hace tiempo a Valencia. Viajamos para completar maratones, triatlones o Ironman con niños discapacitados», comentó Phillippe Banon, uno de los deportistas que acabaron entre lágrimas llevando al hijo de uno de ellos.

Banco de Alimentos

«Antes de empezar ya tenía 9.000 euros recaudados»

2 Javier Belaño alcanzó la meta entre gritos de euforia. Llevaba junto a su dorsal la fotografía de Iván y Lucía, sus hijos. Corrió por ellos y por los más necesitados. «Soy fisio, y a través de mis clientes y de las redes sociales recaudo fondos para el Banco de Alimentos de Madrid. Antes de empezar ya tenía 9.000 euros», señaló orgulloso: «Valencia es mi ciudad preferida para correr, he hecho un tiempazo».

Por los terremotos

«Perdí a uno de mis mejores amigos, esto va por él»

3 Alesandro llegó a la Ciudad de las Artes con una pancarta. Estaba tan emocionado que no podía articular palabra. «Es por un amigo», acertaba a decir. Desplegó una pancarta, alzando los brazos todo lo que pudo. Escondió las lágrimas en sus gafas de sol y se marchó lo más rápido que pudo: «Es uno de mis mejores amigos, lo perdí en un terremoto en Italia. Esto va por él», aseguró el transalpino, que no quiso desvelar su nombre.

Asociación Pro futuro

«Aportamos dinero para escolarizar a niños»

4 José Manuel, Eduardo, Arturo, Óscar y Salva corren para dar visibilidad a su causa solidaria: facilitar que los niños más desfavorecidos puedan ir a la escuela. «Somos trabajadores de Telefónica y de Ericsson, y corremos para que niños de Sudamérica puedan ser escolarizados», sostiene uno de ellos. Pagan su inscripción para las carreras en las que participan, todos ellos con la misma equipación: «Hacía tiempo que queríamos venir aquí, es fantástica. Además de pagar por correr, aportamos cada uno de nosotros 50 euros para que esos chicos puedan acudir al colegio».

Primer maratón juntos

«Hemos elegido Valencia por el clima de la ciudad»

5 Alexandre es francés residente en Holanda, donde recaló por motivos laborales. Le encanta correr: «Llevo doce maratones». Allí conoció a Ingrid, holandesa, con la que comparte la pasión por la carrera a pie y que ayer completó su tercera carrera de los 42k. «No somos pareja, sino buenos amigos. Queríamos hacer un maratón juntos y hemos elegido Valencia por la ciudad. El clima es muy bueno y además tiene un recorrido muy bonito y llano», comentó la joven.

Un maratón por Francisco

«Mi marido quería correr pero se lesionó»

6 Francisco. Ese era el nombre que lucía Elena, que alcanzó sonriente la meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. «Es mi marido, que tenía una gran ilusión por hacer esta carrera, pero se lesionó y no ha podido venir», afirmó la atleta que vino desde Guadalajara. «No es su dorsal, no llegó a apuntarse porque se lastimó antes en otro maratón. La verdad, es una carrera muy bonita, a ver si la podemos hacer juntos el año que viene», señaló.

Una rosa por su suegro

«El año pasado mi padre se la dedicó a mi hija»

7 Jessica alzó una rosa en el momento de entrar en la meta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. «Me la ha dado José, mi novio, en el kilómetro 32, cuando hemos pasado junto al cementerio. «Era por mi suegro, Luis ‘El Françés’, que ha fallecido recientemente», explicó la joven, que hizo la carrera de ayer acompañada por su padre, Nicolás: «El año pasado, él le dedicó el Maratón a Lucía, nuestra hija que ahora tiene 17 meses».

Primera sin parar de correr

«He pensado que si él ha salido del coma, yo podía»

8 José Miguel de Xàbia señalaba su dorsal al entrar en la meta. ‘Yo puedo’ rezaba en el lugar destinado al nombre o leyenda que elige el participante. «Esta carrera va por Juanjo Valés, que ha salido recientemente del coma. He pensado que si él ha superado eso, yo podía con este reto», afirmaba. El de ayer fue su noveno maratón, así que el reto marcado no era finalizar: «Hasta ahora siempre había caminado algunos kilómetros, así que esta vez quería hacerlo sin parar de correr. He estado tentado a parar, pero lo he logrado».

Raúl corre con Emiliano

«No ha podido venir por motivos personales»

9 Emiliano alcanzó ayer la meta del Maratón Trinidad Alfonso. Al menos lo hizo su dorsal, el que llevó durante los 42 kilómetros su amigo Raúl. «Vengo desde Granada, y la verdad es que teníamos muchas ganas de correr en Valencia. Es mi tercer maratón», comentó el andaluz, que relató: «Al final él no ha podido venir. Ha sido por motivos personales. Su mujer no está más que regular, no podía dejarla en casa y venirse a la carrera».

El Spiderman solidario

«Empezó por una tontería y llevo 53 maratones»

10 Abel protagonizó una de las imágenes curiosas de la carrera de ayer. Alcanzó la meta con un disfraz de Spiderman que llevaba distintivos del Athletic. «Empezó por una tontería y ya llevo 53 maratones. Mi objetivo es que los chavales no sólo vean a Spiderman en la tele y tengan afición por correr», comentó el vitoriano, que llevaba un cascabel: «Es por una ONG de allá que consiste en llevar a la montaña a chavales discapacitados». El atleta ha corrido nueve veces en Valencia: «Me encanta».

Pioneros con marcha

«Esto engancha, seguiremos mientras haya fuerzas»

11 Pepe y Julián alcanzaron una vez más la meta de Valencia, y ya van unas cuantas. Ellos estuvieron en el primer Maratón de la capital del Turia, cuando la carrera partía de la Alameda hacia El Saler. «Entonces no había el boom de ahora. Ibas corriendo y los guardias te paraban para que pasasen los coches», relata Pepe, que sólo se ha perdido dos ediciones y acumula 71 carreras de los 42 kilómetros, entre ellos Nueva York o Berlín. «Esto engancha, seguiremos mientras haya fuerzas», aseguró Julián, que lleva 64 y se ha perdido cinco en Valencia. Tienen 65 y 63 años, respectivamente.

Por sus gemelos

«Nos costó ocho años tener hijos, va por ellos»

12 Fran Colomina estaba muy feliz al pasar la línea de meta de ayer. Había completado su mejor registro en el maratón, distancia que abordó cuando por fin él y su pareja pudieron tener hijos. Sus gemelos, Fran y Xavi, han inundado de alegría su hogar. «Nos costó ocho años, esto va por ellos», comentó el corredor de Guadassuar, quien hizo por primera vez la distancia de Filípides hace tres años. Ayer paró el cronómetro por primera vez en menos de tres horas, en 2.58, después de cuatro intentos: «La verdad, me ha salido una gran carrera».

Marc Fernandes

«El tiempo ha sido perfecto, pero he sufrido mucho»

13 El atleta llegó directamente desde Lisboa para disputar la prueba reina del atletismo. «He sufrido mucho, pero 3:15 es un buen tiempo para mis expectativas», indicó el portugués, que hizo una quedada en el maratón de Valencia con sus compañeros de una empresa de seguros, llegados desde Francia y el resto de España. «Es mi tercera maratón pero he hecho mi mejor tiempo, aunque hoy digo que no haré más, mañana ya veremos. El tiempo ha sido perfecto».

Javier Cebrián

«Me ha dado alas ver a mi familia en el kilómetro 40»

14 El joven atleta de Albacete acabó contento la carrera, especialmente por el apoyo de los suyos. «He venido con mi familia, aunque corro yo solo, pero me ha dado alas verlos en el kilómetro 40 dándome ánimos, ha sido muy importante. La carrera es estupenda, Valencia se vuelca con la prueba, es la segunda vez que la hago».

Jéssica García

«Vine desde Venezuela a correr, quiero estudiar aquí»

15 Esta joven venezolana se mostraba muy orgullosa tras acabar su primer maratón. «Vine con mi novio a propósito desde mi país para correr en Valencia. Es la primera vez que hago los 42 kilómetros, pero sí que había disputado una media maratón. Planeamos venir a España y el primer paso ha sido el maratón, ahora nos quedamos dos semanas, quiero hacer un postgrado aquí y ojalá podamos encontrar trabajo».

Mario y Vanessa

«Le he pedido matrimonio en la meta, algo inolvidable»

16Uno de los momentos más emotivos los protagonizó una pareja. Mario alcanzó la línea de meta y al ver a su novia, que trabajaba como voluntaria en la carrera, se arrodilló y le pidió matrimonio. «Lo tenía todo planeado», señala él. «Me han insistido mucho en que me pusiera en la meta pero no me imaginaba lo que iba a suceder», relata Vanessa. «Ha sido un momento inolvidable después de 9 años juntos».

María Elena Santana

«Me encantó la experiencia, no he sentido el muro»

17Para esta dominicana ha sido la primera maratón, junto a su marido. «Me encantó la experiencia, han sido cuatro horas pero no sentó ni el famoso muro ni nada. Entrené esta distancia y gracias a mi club, poco a poco y la ayuda del público he podido acabarla, la gente anima muchísimo, estoy muy contenta. Me gustó mucho la experiencia, seguro que haré alguna más».

María José Ballester

«Se la dedico a mi amiga, que murió hace dos meses»

18María José es toda una veterana. «Llevo 44 maratones, muchos de montaña», pero este es especial, corre con una foto junto al dorsal. «Se la dedico a Inma, que hace dos meses se murió, era muy especial para mí, vecina mía, me ha dado fuerzas toda la carrera recordarla, lo he hecho por ella. Y también gracias a mi nieto, que pude hacer los 121 de Penyagolosa», dice emocionada.

Juan Francisco y Natascha

«Es el primer maratón que llevo el carrito de mi hija»

19También hay quien quiso vivir la carrera en familia. Como una pareja de Bélgica junto a su bebé. «Es el primer maratón que hacemos con el carrito, con nuestra niña Julieta de siete meses. Lo he hecho en tres horas y tres minutos y Julieta se ha portado muy bien, ha dormido casi todo el tiempo. Venimos expresamente a la carrera pero estaremos unos días viendo Valencia».

Gabrielle Fantasa

«España es el mejor país de Europa para correr»

20Gabrielle ha venido desde Venezia y se quedó encantado con el potencial de la carrera. «El maratón aquí es fantástico, increíble, hay muchísima gente», destacó el italiano. Vine el viernes desde Amsterdam, porque estoy viviendo allí ahora y elegí Valencia porque España es el mejor país de Europa para correr. Hice el primero en Sevilla y ahora lo he rebajado en siete minutos. Es posible que repita».

Neipán Caride

«Me había recomendado mucha gente correr aquí»

21 Atletas de múltiples nacionalidades quisieron saborear lo que supone correr en Valencia, como Neipán. «He venido desde Argentina exclusivamente para hacer la carrera, me quedo una semana más aquí, estuve ahorrando para venir y ver también la ciudad. Hice unos minutos más de lo que tenía previsto, me ha afectado un poco el viento justo cuando me quedé sola, estaba un poco durito. Es la primera que vengo a Valencia, tenía muy buenas recomendaciones de este maratón y la verdad es que el circuito es genial», destaca.

Rafa Navas

«Este es el mejor maratón para hacer buena marca»

22Rafa vino de Extremadura junto a dos amigos y se marchan encantados. «Ha sido mi mejor marca personal, 2:53, y lo he disfrutado, con todos los valencianos en la calle, si no es por ellos no hago esta marca. Tengo familiares aquí y aprovecho para ver a la familia. Es el mejor maratón de España, el más llano para hacer una buena marca. Me ha perjudicado un poco el viento, pero siempre que pueda volveré para correr aquí».

Carlos Rodríguez

«El final aquí es brutal, no hay nada comparable»

23Por cuatro minutos bajó de las tres horas este triatleta. «Me gusta acabar la temporada con un maratón y este es genial. Tuve muy buenas sensaciones, el ambiente muy bien pero creo que el año pasado el día acompañó y había más gente en las calles. Sobre el kilómetro 33 se echaba en falta el empuje del público pero el final es brutal, no hay nada comparable, me recuerda a las etapas del Tour».

Manel Font

«Emociona acordarte de toda la preparación»

24Manel empezó a llorar nada más cruzar la meta. «Es mucha preparación, he hecho mejor marca personal, estoy emocionado por el cansancio, desde el kilómetro 35 estaba con dolores. Me han acompañado mis padres a animarme, he venido desde Manchester, donde estoy estudiando un máster, aunque soy de Lleida. Es mi segundo maratón, la animación ha sido perfecta, haré más seguro».

Nacho Chulià

«Va por mi familia y por mi hijo, que tiene autismo»

25Este valenciano disfrutó de cada kilómetro. «Lo que más me gusta de esta carrera es que he encontrado familia cada 5 kilómetros, la gente te da agua, geles, compañerismo a tope. Se la dedico a mi familia y a mi hijo, que tiene discapacidad, autismo y es un figura. En el kilómetro 35 he ido para atrás, pero la gente es espectacular, en la calle Colón oía ‘Nacho, Nacho’ por todos los lados y te emocionas».

Nerea Ruano

«Fui atleta profesional pero ahora disfruto mucho más»

26La madrileña acabó encantada con la prueba. «Venimos un grupo y nos vamos a comer una paella para celebrarlo. El tiempo, la animación, todo perfecto, me ha encantado. Era atleta profesional, me retiré en 2009 y ahora lo hago por placer y disfruto más que nunca».

Gonzalo Perea

«A mis 58 años hacer 3:19 es para estar muy contento»

27Este vecino de Torrent estaba exultante. «A mis 58 años, hacer 3:19 es para estar muy contento, llevaba 3 ó 4 años sin hacer maratones y me he visto muy bien, no me ha afectado el muro. Llevaba desde agosto preparándome, me he hecho unos 1.200 kilómetros a una media de 80 a la semana».

Cándido Roldán

«Es para David, que pasa por un momento complicado»

28 Con un gorro del Athletic, este bilbaíno dedicó la prueba a su amigo David, a quien lucía en la camiseta. «Se lo dedico a mi compañero de trabajo, que está pasando un momento económico y laboral muy delicado. Me anima en todas las carreras y hoy no ha podido venir, no es runner pero me sigue siempre».