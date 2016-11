Miles de retos en el maratón

valencia. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP será una serpiente multicolor que conmemora el estreno de la Gold Label. La carrera experimenta un crecimiento sin límites. Representantes de algunos de los clubes más representativos señalan a LAS PROVINCIAS que la carrera es el culmen de la temporada de los corredores dedicados al gran fondo. Con fines solidarios, como un reto personal, con el objetivo de ayudar a compañeros o para bajar marca, todos tienen una razón para correr los 42.195 metros que separan el puente de Monteolivete de la meta en la Ciudad de las Artes.

Benito Velasco Avapace Corre

«Nos permite dar a conocer el deporte inclusivo»

«Es el maratón en nuestra ciudad, el evento del año». Así de claro lo tiene Benito Velasco, el presidente de Avapace Corre: «Se trata de la mejor oportunidad que tenemos de reivindicar el deporte inclusivo y de dar a conocer la parálisis cerebral». Como cada año, y como en casi cualquier carrera, habrá un buen grupo de corredores con la equipación de color verdinegra empujando un carro con un familiar o amigo que sufre esta enfermedad y a la que ellos quieren hacer partícipes de su afición: «Tenemos esta cita marcada con letras de oro en nuestro calendario, y nunca mejor dijo. Avapace Corre siempre va a respaldar cualquier iniciativa de primer nivel en Valencia, y más si un marcado componente solidario».

David Nadal Ranning Club

«Esta carrera es para disfrutar y consolidarnos como club»

«El Maratón Valencia Trinidad Alfonso es para nosotros una forma más de disfrutar de nuestra afición por el Levante y de nuestra otra gran pasión, que es correr», comenta David Nadal, representante de un club que por segundo año estará representado. «El objetivo no puede ser otro que consolidarnos y crecer en la prueba más representativa de Valencia». El Ranning Club cuenta con alrededor de 60 miembros y 17 de ellos se atreverán mañana con la distancia de Filípides: «Nuestro afán es pasar una buena mañana y que todos nuestros representantes alcancen la meta. Sería un éxito para el club».

Julián Ramírez Cárnicas Serrano

«He competido por todo el país y esta es la mejor prueba»

«Sólo llevo cinco». Julián Ramírez afrontará su sexto maratón y lo hará con el objetivo de rebajar su marca, después de haber registrado 2.29 en 2015. «Espero hacerla entre 2.25 y 2.27. Le vamos a poner todo el corazón. Hemos preparado la carrera para hacerla a este ritmo y esperamos lograrlo», afirma. El atleta del Cárnicas Serrano repite en varias ocasiones que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso es la mejor de prueba de España, la más completa de todas: «Es que pienso que es así. He competido en varios sitios, he hecho carreras en pista y en ruta, y me parece no hay otra igual por cómo está organizada y porque la gente se vuelca en la calle para animar a los corredores».

Vicente Villalba Redolat

«Es el mejor maratón de España por organización y circuito»

Vicente se toma en serio el maratón. Tanto que, pese a que ha competido en salto de altura, aún no se siente preparado para afrontarlo: «Hay que asimilarlo, y cuando ya estás preparado, ir a por él. Necesitas un trabajo mental y un entrenamiento muy específicos», señala el miembro del Redolat Team, que lleva tres años corriendo. «Creo que participaré en el primer maratón cuando alcance los cinco años, pienso que ese será el momento». Mañana no se quedará en casa. Se enfundará la equipación del club más numeroso del pelotón. «Haré de liebre desde el kilómetro 17 hasta el final», puntualiza. Que nadie piense que marcará un ritmo cómodo. Será práctico para quienes tengan un objetivo de 2.35, esto es, a 3.43 el kilómetro: «Voy a disfrutar del maratón de otra manera, colaborando con mis compañeros». Y es que para Vicente, la carrera es la mayor de España en su categoría: «No hay ninguna duda por la organización y por el circuito, y los clubes así lo planteamos».

Olga Mateo Valencia Basket Running

«Tengo un riñón, estoy bien y haré mi tercer maratón»

Olga es uno más de los muchos ejemplos de superación que se darán cita en la salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. «Me tuvieron que operar y para hacer deporte sólo podía emplear las piernas, así que la opción que me quedaba era correr», comenta. Aquello fue hace diez años y entonces contó con el apoyo de su marido. «Yo corría sola, como Forrest Gump. Un día, un árbitro de ACB me animó a hacer una carrera», relata. Se inició con una 10K y le fue cogiendo el gusto hasta que se atrevió con el maratón: «Fue en 2014 y acabé en casi cinco horas. Este va a ser el tercero, y todos con el Valencia Basket Running Team. El año pasado hice 4.36, así que el objetivo de esta edición es rondar los 4.15. Los entrenamientos han ido perfectos, estoy físicamente bien, me planteo mejorar».

Luis Ferrer 3FDC

«Corrí la tercera edición, aquello era romántico»

Luis cuenta con experiencia: «He hecho triatlón y medio ironman». Disfruta preparando estas citas: «Para esta me he preparado para hacerla en sub 3. Me ha salido el ritmo, pero ya veremos si tengo la cabeza clara. No sé si me saldrá a 3.04, lo sabré el día de la carrera. Depende de cómo me levante, arriesgaré». Habla con la experiencia de ser un veterano que empezó jugando a baloncesto, pero que formó parte de aquel grupo de amantes de la carrera que participaron en las primeras ediciones: «Yo hice el tercero. Entonces no había ni geles ni zapatillas tan ligeras como las de ahora. Participamos 300 o 400 y salíamos desde la Alameda hacia El Saler. Allí incluso había camillas para quien quisiera hacerse un masaje. Luego volvías otra vez a la Alameda». Tras su relato conciso, realiza una comparación también rápida: «Aquello era más romántico, una locura de cuando teníamos 20 años, pero ahora es mejor».

Luis Alama The Kenyan Urban Way

«Es el último, quiero dedicar tiempo a la familia»

Luis se resiste a dar el apellido. «¡Es que nadie me conoce así! Me llaman Luis 'El Lagartija'. Tengo una tatuada en el gemelo. Mi padre me rebautizó a los cuatro años porque me pasaba el día correteando», precisa. Han transcurrido dos décadas desde que hizo su primer maratón: «Habré hecho 35 o 40 y estoy machacado. Has de sacrificarte. Te llaman los amigos y la familia para quedar un domingo para salir y siempre estás diciendo que no. Ahora quiero dedicarles tiempo a ellos». Ha corrido por toda España y por Italia, pero destaca el ambiente que hay en Valencia: «Ha cambiado mucho desde empecé. Entonces éramos 2.500 y la meta estaba en las pistas del río. Ahora es una pasada. Lo voy a hacer tranquilo, con mi chica que viene de Castellón».

Guillermo Guijarro SD Correcaminos

«Empecé por otra persona, ahora corro por mí »

Guillermo tiene 22 años y lleva dos y medio corriendo. Estudiante de Finanzas y Contabilidad, empezó a correr porque se lo propusieron: «La verdad es que me animé por esa persona. Yo siempre he sido muy competitivo y me gusta mejorar. Esa persona se lo dejó, pero yo sigo. Ahora lo hago por mí y no lo cambio por nada».

Suele participar en otras carreras, y de hecho participó en el Medio Maratón. Hizo su primer maratón en 2015 y en este se ha marcado el reto de establecer una nueva marca personal: «Hice 3.06 en 2015 y quiero completar este en 2.50. Lo he preparado con mucha ilusión y estoy muy mentalizado. He llevado alimentación a rajatabla».

Susana Blasco Runners Ciutat de València

«Es una ocasión para correr y disfrutar de la ciudad»

Susana es asturiana afincada en Valencia. «¿Si volveré para allá? Mira este clima. Yo digo que tengo dos casas. De vez en cuando voy allí, ya sabes, porque hay que regar tus raíces», comenta. Llega con su bicicleta y su sonrisa puesta. Se marcha igual: «Me encanta la ciudad y el maratón no sólo es una ocasión para correr, sino de disfrutar de Valencia». Ha hecho deporte toda su vida: «Antes era velocista, hacía 400. ¿Por qué maratón? ¿Y por qué no? Es totalmente diferente. Este es sólo mi segundo maratón». En el de 2015 pagó la novatada, pero no lo relata con pesar, sino con optimismo. «Me quedé sin glucógeno en el kilómetro 32, así que mira si tengo margen de mejora. Lo pasé mal. La gente te anima pero no me iban las piernas», comenta la corredora, que rezuma positivismo: «Fallé en el desayuno, así que espero no volver a equivocarme. Yo no tengo miedo al muro».

Felip Pinazo València Coratge i Força

«Es uno de los mejores maratones de Europa»

El València Coratge i Força nació con el objetivo de recuperar la sección del Valencia CF. Tiene como emblema a Antonio Campos, primer diploma olímpico valenciano y sus equipaciones se verán por primera vez en el Maratón. Su presidente, Felip Pinazo, llega acompañado por uno de los miembros del club, Toni Cuesta. «Este es uno de los mejores maratones de Europa», señala Pinazo. «De entre nuestros socios, Cristo Cardona quiere acabarlo para celebrar sus 22 años desde que le trasplantaron un riñón y Víctor Chirivella puede bajar de las tres horas».