Álex tiene otra oportunidad

Gallinas radioactivas recorrerán Valencia el próximo 20 de noviembre. Así se llama el club de atletismo que fundó junto a un grupo de amigos Álex Sánchez.

Él es de Madrid pero desde hace seis años vive en Almería. Hace tres que a este ingeniero industrial le cambió la vida: «Tuve un problema de salud grave, sufrí un derrame en los pulmones y no podía ni andar. Estuve durante un mes en el hospital. No sabían qué me había ocurrido».

Esta enfermedad idiopática fue el impulso que Álex necesitaba para calzarse las deportivas: «Poco a poco iba encontrándome bien y me motivé, empecé a hacer deporte y hasta ahora no he parado». Con aquel episodio olvidado pero del que aprendió mucho, ahora llega el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDM, la tercera carrera de 42.195 metros que disputará este empresario de 40 años: «He corrido dos, ambos en Sevilla, el de este año y el del anterior». El azar es el culpable: «Fuimos a rellenar unos formularios para un sorteo y a un amigo le tocó una inscripción gratis para la prueba de Valencia así que el resto nos unimos».

Hergui (Jorge), Andrés, Gabri, J.J. Lara y el propio Álex participarán en una cita de la que han escuchado maravillas: «Nos han dicho que es una ciudad y una carrera muy buenas lo cierto es que he pasado por Valencia pero tampoco la conozco muy bien, así que seguro que pasamos un fin de semana muy bueno».

A las 8:30 horas del próximo 20 de noviembre, este madrileño estará pendiente también de lo que ocurra en la 10K Valencia Trinidad Alfonso: «Mi mujer me acompaña a algunas carreras y en esta ocasión disputará la de los 10.000 metros». Ella, como los cerca de otros 8.500 atletas populares, disfrutará de un recorrido novedoso que discurre por el corazón de la ciudad y que además no se cruza en ningún momento con el maratón.

Aunque Alex y sus compañeros no cuentan con un plan muy definido para preparar la carrera con etiqueta de oro de la IAFF, sí que han empezado a prepararla: «Ahora que ya se acerca la cita, hacemos tiradas más largas los fines de semana y un poco menos de lunes a viernes, sin machacarnos mucho porque lo importante en este tipo de carreras es disfrutar».

Aunque no siempre pueden ir todos al mismo ritmo sí que lo intentan: «En Sevilla por ejemplo fuimos juntos pero en los últimos kilómetros yo me descolgué».

Con la prueba de Valencia a punto, este grupo de atletas ya piensan en su siguiente reto. Será dentro de un año: «Barajamos la posibilidad de ir el próximo agosto a un maratón en Islandia».