16.000 razones para correr Mireia Belmonte se fotografía con participantes. / juanjo monzó Mireia Belmonte, protagonista en la Carrera de la Mujer celebrada en Valencia | Maor Tiyouri se convierte en la primera extranjera ganadora de una prueba en la que la nadadora olímpica termina entre las 20 primeras LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 00:48

Correr por una misma. O por las que no pueden hacerlo. Correr por María Jesús, que falleció a causa de un cáncer y a quien sus amigas Marta y Leti querían homenajear. Y así hasta 16.000 razones, una por cada participante, en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana que tiñó ayer de rosa las calles de Valencia.

Mireia Belmonte, patrocinios aparte, también tenía sus motivos. Uno de ellos era conocer una ciudad que nunca había visto. La campeona olímpica fue homenajeada antes de empezar la carrera y finalmente entró la número 18. «He disfrutado mucho corriendo, ha sido una experiencia genial y divertida», afirmaba en línea de meta. Tardó 33 minutos en completar los 7,4 kilómetros de la prueba. Pero su día no había concluido ni mucho menos. Varias horas estuvo la mejor nadadora en los pasados Juegos de Río firmando a las participantes en la carrera que no querían marcharse a casa sin un autógrafo ni fotografía de una mujer que es un ejemplo para niñas de 12 años como Marta: «He venido a ver a correr a mi madre y quiero aprovechar para ver a Mireia Belmonte y hacerme una foto con ella».

Ayer, la más rápida, aunque todas se sintieron ganadoras, fue Maor Tiyouri. La israelí se convirtió en la primera atleta extranjera en catorce ediciones en subirse a lo más alto del podio. Isabel Checa fue segunda y Sandra Piera, tercera. En una cita más festiva que competitiva algunas atletas habituadas a correr para bajar sus tiempos cambiaron el chip. Ruth, del Cárnicas Serrano, acudió a la carrera para «acompañar a unas amigas».

Las participantes lucen el 016 en su dorsal, número de atención a las víctimas de la violencia de género

María Busó corrió para celebrar: «Es mi cumpleaños y quería entrar en mis 27 por todo lo alto». No lo hizo sola, dos de sus mejores amigas no dudaron en acompañarla en un día tan especial. Para Vicen Martínez y Lola Uixeda la de ayer es una cita imperdible: «La carrera de la mujer es en la única que participamos todos los años y lo haremos mientras podamos», aunque no se limitan a acumular kilómetros en sus piernas sólo ese día: «Hemos hecho dos veces el Camino de Santiago». Todas llevaban en el dorsal el 016, número de atención a las víctimas de la violencia de género.

Valencia abrió un circuito que recorrerá Madrid, Vitoria, Gijón y A Coruña. Cinco pruebas solidarias que sumarán 25.000 euros destinados a la Asociación Clara Campoamor, Proyecto EFiK de Investigación en Cáncer de Mama, Wanawake (contra la violencia), Pulseras Rosas (donación de pelo y compra de pelucas para pacientes con cáncer) y Fundación Intheos (lucha contra el cáncer mediante la investigación oncológica).