«Tenemos que buscar una idea común de juego; cuando un equipo es solvente atrás, más posibilidades hay de ganar»

La cita es en Mestalla, la nueva casa de un entrenador que llega sonriendo y evidencia estar saboreando cada una de sus primeras experiencias como técnico del Valencia. Dicen que a Marcelino García Toral (Villaviciosa, 1965) le cambia el carácter ante los periodistas con las derrotas. De momento se le ve disfrutar.

Un titular de este periódico sobre usted rezaba 'sargento de hierro'. ¿Es excesivo o nos quedamos cortos?

Podéis poner el calificativo que consideréis. Nosotros nos consideramos un cuerpo técnico exigente y trabajador, que intenta inculcar diariamente una serie de valores. Consideramos la sinceridad y el diálogo como herramientas de relación y en ese sentido si la dedicación se confunde con obsesión o el análisis de detalles se confunde con dureza, pues yo no puedo decir nada, pero creo que somos un cuerpo técnico absolutamente normal.

Parece que con esos principios se refuerza la idea de que para enderezar a este vestuario hacía falta 'mano dura'.

Creo en el respeto y en el diálogo con las personas. Creo en la manera de ser diferentes de cada una de las personas y creo que en el mundo del fútbol actual, si no sumamos otros valores al talento es insuficiente. Y esta demostración se llevó a cabo en el Valencia reciente y en otros clubes. El fútbol actual requiere correr unas distancias, un compromiso colectivo importante, esfuerzo, ambición... Sin eso, no conozco un equipo en el mundo que logre alcanzar los objetivos.

¿Le cuesta entender esos aspectos a los futbolistas?

No, por norma general, no. Nuestra experiencia siempre ha sido la aceptación por parte de los jugadores a las ideas que se les proponen. Porque además consideramos que hay ciertas decisiones que es necesario consensuar con ellos.

¿No se le puede tildar de obsesivo entonces?

Si consideramos que la dedicación es una obsesión, podrías decirlo así.

Todas estas virtudes, ¿cree que han sido claves para el fichaje?

Tenemos una experiencia bastante dilatada en España y hemos tratado de exponer de forma clara y sincera cuál es el perfil que tenemos como cuerpo técnico. Y luego, el club es el que debe tomar la decisión. Para que un proyecto salga bien, ambas partes tienen que tener el convencimiento absoluto de que la posición de partida es la correcta.

¿Qué necesidad del Valencia ha percibido a su llegada?

Desde fuera y no con un análisis exhaustivo, creo que tenemos que intentar modificar por todos los medios la dinámica de resultados, eso es lo que salta a la vista. El Valencia, por su historia y entidad, no puede permitirse un tercer año como estos dos últimos. Estamos analizando ahora para ser precisos. A partir de ahí, a base de consenso, ni queremos ni podemos equivocarnos.

¿Ha visto mucho esta temporada al Valencia?

Bastante, pero una cosa es ver y otra analizar. El análisis lleva tiempo, repetición... Vi al Valencia como al resto de equipos de la Liga, y he intentado seguir otras ligas, porque puede surgir una posibilidad en el exterior y debes estar preparado. Tenemos la grandísima suerte de contar con una persona de club como Voro, que ha convivido con los futbolistas día a día. Esa información para nosotros es importantísima.

¿Desde septiembre se estaba imaginando este fichaje?

Soy más realista que soñador. Entonces, no me planteo situaciones que no ocurren.

¿Le molestó que se manejaran también otros candidatos?

Un club como el Valencia es obvio que antes de elegir a un entrenador tuviera sobre la mesa diferentes opciones. Lo entiendo. Lo contrario sería de iluso.

Con el Villarreal en los dos últimos años que estuvo, el equipo encajó 35 y 37 goles. El Valencia este año 65. ¿Empezará la reconstrucción desde ese concepto?

Los equipos se empiezan por atrás. Si encajas poco, tienes más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos no tienen soluciones individuales ofensivas que te garanticen el gol cada jornada. Ese tipo de futbolistas valen muchos muchos millones de euros y más en el mercado que tenemos ahora. Tienes que basarte en la colectividad, en la organización y por supuesto en el talento individual.

¿Le aburren los equipos que manejan mucha posesión durante los partidos?

No me aburre. Cada equipo que tiene un plan merece todos mis respetos y en el fútbol no hay una idea única y ganadora. La única es optimizar el rendimiento de tus futbolistas y que todos se pongan en defensa de una idea común.

Pero cada equipo tiene su sello.

Hay diferentes soluciones: el Real Madrid no puede jugar igual que el Barça, ni el Barça como el Madrid. Perderían identidad y posiblemente se quedarían ambos a mitad de camino. Creo que el Atlético juega de otra forma. ¿Y es solvente? Sí. ¿Es atractivo? Más o menos, pero está claro que optimiza el rendimiento. Todas las opciones son válidas y salvo que tengas acceso a futbolistas de 70 y 80 millones de euros, tienes que buscar una idea común de juego. Y cuanto más solvente eres atrás, más posibilidades hay arriba.

Es lógico pensar que con más posesión se puede llevar más el balón a la portería.

Si tienes el 70% de la posesión y eres capaz de crear quince ocasiones de gol, pues entonces sí. Pero si tienes esa posesión y al final del partido has creado tres o cuatro ocasiones, yo creo que la grada tampoco disfruta. La máxima sensación de emoción en un campo es el gol. La segunda, la ocasión de gol. Cuantas más opciones de gol, más opciones de ganar y un mayor arraigo y afecto sentirá tu afición. Esa es mi forma de entender el juego.

¿Hay en esta plantilla jugadores desequilibrantes y con talento o le faltan muchos?

El nivel de talento de la plantilla del Valencia es alto, pero eso no garantiza el éxito, porque eso sólo lo garantiza la regularidad de un nivel competitivo máximo. Y el Valencia no lo ha tenido. El Valencia ha tenido momentos estelares y momentos decepcionantes, por eso acabó en el puesto doce. El Valencia no puede estar dos años en esa posición. Hay que cambiar cosas. No nos creemos con la varita mágica de modificar de forma amplia o total el nivel competitivo de la plantilla.

Habló de la importancia de los futbolistas de la casa, ¿ha habido desarraigo en Mestalla, un campo que se está vaciando?

Si te coincide una generación de futbolistas que procede del fútbol base y ha crecido en el Valencia y en el valencianismo, te facilita mucho las cosas. El fútbol cada vez es más globalizado y difícil. El Athletic es una excepción. Y luego puede llegar una buena camada o dos consecutivas, pero también se puede dar el caso de que los poderosos de España o Inglaterra se lleven los niños que más destacan de 15 o 16 años.

¿A qué se refiere cuando dijo que hace falta un buen hacer institucional?

Creo que si hay rigor y criterio definido en la cúpula, genera en las áreas inferiores un sentido de mayor responsabilidad. Necesitamos de las diferentes áreas del club para que todo vaya en una sintonía en común. El Valencia quiere identificarse con la exigencia, con el rigor, con el consenso y con una forma de actuar definida.

¿Entiende que el máximo accionista tome decisiones unilateralmente?

Los que estamos en áreas inferiores debemos de aceptarlo. Tienes dos opciones: aceptar eso y estar, o no estar.

¿Trabaja con la reducción drástica del presupuesto?

Nunca me ha interesado y sería totalmente perjudicial para mí meterme en lo que son presupuestos generales y dinero que cobran los futbolistas. No soy un mánager como se pueda entender en Inglaterra. Nuestra labor es estrictamente deportiva, dar opiniones desde el punto de vista deportivo, de perfiles, de jugadores, y junto a Alesanco encajar toda esa información.

¿Ve a Rodrigo de '9' en ese 4-4-2?

Lo veo de delantero pero... hay varias formas de compatibilizar perfiles en esa posición. Si juegas con dos arriba deben de ser complementarios, no pueden tener las mismas características.

¿Le falta un delantero con otro perfil a los que tiene?

Bueno... Estamos en el proceso de saber con qué jugadores vamos a contar. Es vital saberlo.

¿Encaja Camacho en el perfil que busca para el medio del campo?

Pudiera ser, pero no me gustaría hablar de nombres, porque creo que no es el momento y porque la discreción en nuestra posición debe ser un arma de trabajo necesaria e imprescindible para construir un equipo competitivo.

¿Tienen decidido que los jugadores que vayan a venir aporten experiencia a la plantilla?

Depende de las posiciones. Queremos jugadores con capacidad, compromiso, talento y ambición. Esa es la idea y que intenten jugar como colectivo. El 'tengo que hacer un esfuerzo por mi compañero porque él lo hará por mí'.