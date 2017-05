Negredo se despide del Middlesbrough

Álvaro Negredo se despidió ayer del Middlesbrough, donde ha estado cedido por el Valencia esta temporada, a través de una carta. «Digo adiós con la serenidad de alguien que lo ha dado todo. Me voy triste por dejar al club donde no se merece y con la seguridad de que volverá a la Premier League», escribió el vallecano, que en principio debe incorporarse a la disciplina del Valencia el 3 de julio siempre y cuando no se concrete alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa y así rescinda con el Valencia.