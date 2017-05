Directo | Ver Betis - Atlético de Madrid. Alineaciones y cómo seguir online y por televisión la jornada 37 de La Liga de Primera división

Este domingo 14 de mayo se disputa el encuentro Betis - Atlético de Madrid, que se juega a partir de las 20 horas y se puede ver en directo a través de BEiNSports. Además, en lasprovincias.es puedes seguir en directo el Betis - Atlético de Madrid minuto a minuto con las alineaciones, goles, tarjetas y momentos clave del encuentro.

Horario y televisión de la jornada 37 de La Liga

Sábado

16 horas. Espanyol - Valencia. beIN Sports

18:30 horas. Osasuna - Granada. beIN Sports

Domingo

16 horas. Alavés - Celta. beIN Sports

20 horas. Real Sociedad - Málaga. GOL

20 horas. Real Madrid - Sevilla. beIN Sports

20 horas. Villarreal - Deportivo. beIN Sports

20 horas. Las Palmas - Barcelona. Movistar Partidazo

20 horas. Eibar - Sporting. beIN Sports

20 horas. Betis - Atlético de Madrid. beIN Sports

20 horas. Athletic - Leganés. beIN Sports

LaLiga Santander llega a su esprint final, a las dos últimas jornadas -a expensas del aplazado del Real Madrid en Vigo- con un doble duelo trascendente, la visita del Barcelona a Las Palmas y la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu.

La lucha por el título, con azulgranas y blancos igualados a 84 puntos pero con la iniciativa de los de Zinedine Zidane por disponer de esa 'bola extra' de Balaídos, escribirá un capítulo en el que de nuevo ninguno de los dos puede fallar.

El Barcelona lleva cinco victorias seguidas y visitará a una UD Las Palmas que está languideciendo este final de temporada desde que se supo que Quique Setién no iba a seguir.

La situación en el club insular dista de ser la mejor en los despachos y en el campo, donde lleva cinco partidos sin ganar, con partidos realmente flojos, muy alejados de aquel equipo que gustaba del buen fútbol y encandilaba.

Esta será la última oportunidad para que Setién y su equipo puedan despedirse de la afición amarilla con buen sabor de boca, y eso lo saben Luis Enrique y sus pupilos, conscientes de que si le entregan el balón a Las Palmas pueden pasar por problemas y le haría peligrar más su objetivo de revalidar el título.

Mientras tanto, el Real Madrid encara esta trigésima jornada entre la alegría de haber alcanzado de nuevo la final de la Liga de Campeones tras eliminar al Atlético de Madrid y la responsabilidad y seriedad de medirse a un conjunto potente como el Sevilla.

Habrá que esperar a ver si Zidane vuelve a contar, como en los últimos partidos de Liga, con la denominada 'segunda unidad', ante el desgaste de los habituales titulares en el Vicente Calderón.

Pese a tener ese partido pendiente de Vigo no puede permitirse un tropiezo. Es una final para el Real Madrid, mientras que para el Sevilla tiene menos trascendencia pese a no tener aún asegurada matemáticamente la cuarta plaza que da acceso a la previa de Champions y poder aspirar aún a la tercera.

El equipo de Jorge Sampaoli quiere reivindicarse en el escaparate del Bernabéu. Ya ganó al Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán y quiere tener un buen fin de temporada, empañado un tanto en esta recta final una vez que perdió el tren del título y por el futuro del técnico argentino.

El Atlético de Madrid pretende olvidar cuanto antes el haber caído de nuevo en el torneo continental ante el Real Madrid en su visita al Betis, donde le aguarda un rival que estrenará como entrenador a Alexis Trujillo, relevo del destituido Víctor Sánchez del Amo.

El cuadro rojiblanco tiene materialmente atada la tercera plaza y el Betis está obligado ante su afición a mostrar una cara bien distinta a la exhibida en los últimos encuentros con Víctor.

La lucha por los puestos de la Liga Europa se entremezcla con la de la salvación en los encuentros Villarreal-Deportivo y Athletic-Leganés.

El Villarreal es el que lleva la iniciativa en cuanto a puntos por el torneo continental. Tiene 63, tan solo uno más que Athletic y Real Sociedad, que recibirá al pletórico Málaga.

El conjunto castellonense, que aún no ha dicho adiós al cuarto puesto, tratará de no dejarse sorprender por un Deportivo muy necesitado de la victoria, que tratará de sellar de una vez la permanencia, porque de no hacerlo puede sufrir hasta la última jornada.

El Leganés dejó prácticamente cerrada la salvación con su triunfo ante el Betis, pero aún así acudirá a San Mamés con un equipo plagado de 'leones', de jugadores formados en Lezama, dispuestos a dejarse ver.

El Sporting, antepenúltimo a cinco puntos del Deportivo, viaja a Ipurúa necesitado imperiosamente del triunfo. Todo lo que no sea ganar significaría su descenso. Tarea que se antoja complicada dado el poderío y el buen fútbol del Eibar.

La trigésima séptima jornada arrancará este sábado con dos partidos sin apenas relevancia clasificatoria en Cornellá entre el Espanyol y el Valencia y en El Sadar entre los dos equipos que ya han descendido, Osasuna y Granada.

El Alavés recibirá al Celta con buen recuerdo para el cuadro vitoriano, que eliminó al cuadro vigués en la semifinal de la Copa del Rey.