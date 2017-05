Directo | Ver At. Madrid - Eibar. Online de la jornada 36 de La Liga

Este sábado 6 de mayo se disputa el encuentro At. Madrid - Eibar, que se juega a partir de las 16.15 horas. Se puede ver en directo el At. Madrid - Eibar por televisión a través de BeINSports. Además, en lasprovincias.es puedes seguir en directo el At. Madrid - Eibar minuto a minuto con las alineaciones, goles, tarjetas y momentos clave del encuentro.

Horario y televisión de la jornada 36 de La Liga

Viernes

21 horas. Sevilla - Real Sociedad. GOL

Sábado

13 horas. Sporting - Las Palmas. beIN Sports

16:15 horas. At. Madrid - Eibar. beIN Sports

18:30 horas. Barça - Villarreal. beIN Sports

20:45 horas. Granada - Real Madrid. Movistar Partidazo

Domingo

12 horas. Alavés - Athletic. beIN Sports

16:15 horas. Valencia - Osasuna. beIN Sports

18:30 horas. Deportivo - Espanyol. beIN Sports

20:45 horas. Málaga - Celta. beIN Sports

Lunes

20.45 horas. Leganés - Betis. beIN Sports