Horario del concurso de mates y triples de la NBA cómo ver por televisión el All Star 2017

El All Star de la NBA se celebra en 2017 el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero en Nueva Orleans y se podrá ver en España en directo a través del canal #0 de Movistar y en Movistar Deportes 1 y en streaming a través de su web. En la madrugada del viernes al sábado comienza el espectáculo con el partido de las estrellas retiradas de la NBA a partir de la 1 de la madrugada y a las 3 se disputa el Rising Star Challenge, partido de rookies (jugadores de primer año) y jugadores segundo año contra una selección de jugadores del resto del mundo, entre los que están los españoles Álex Abrines y Willy Hernangómez.

Estos son los horarios del All Star NBA 2017:

Viernes 17 de febrero (madrugada del viernes al sábado):

- 1:00 horas. NBA All-Star Celebrity Game

- 3.00 horas. Rising Star Challenge (Rookies y jugadores segundo año vs jugadores del resto del mundo)

Sábado 18 de febrero (madrugada del sábado al domingo):

- 01:00 Taco Bell Skills Challenge (concurso habilidades)

- 2.00 horas: Concurso de triples y mates.

Domingo 19 de febrero (madrugada del domingo al lunes):

- 02:00 horas: Partido All Star.