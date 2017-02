Directo | Tenerife vs Baskonia de la Copa del Rey 2017 de basket. Baloncesto en vivo

El Iberostar Tenerife debuta el jueves 16 de febrero a partir de las 18.30 horas en la Copa del Rey de Vitoria 2017 contra el Baskonia, en el partido de cuartos de final. Todos los partidos se emiten en directo por #0 (Movistar) y puedes seguir la narración online en directo de todos los partidos en lasprovincias.es.

Directo | Iberostar Tenerife - Baskonia: canastas, estadísticas y narración minuto a minuto

Estos son los enfrentamientos:

Iberostar Tenerife- Baskonia. Jueves 16 de febrero. 19 horas.

Real Madrid-Morabanc Andorra. Jueves 16 de febrero. 21.30 horas.

Valencia Basket-Herbalife Gran Canaria. Viernes 17 de febrero. 19 horas.

Barcelona Lassa-Unicaja Málaga. Viernes 17 de febrero. 21.30 horas.

El Baskonia abre este jueves la Copa del Rey de Vitoria con la intención de acabar con la irregularidad en su juego de las últimas semanas ante un Iberostar Tenerife en forma que llega a esta edición en segunda posición en la clasificación de la Liga Endesa y que también aspira a ser el equipo revelación en el torneo del KO.

El encuentro entre el conjunto anfitrión y el plantel aurinegro es uno de los más atractivos de los cuartos de final debido a la igualdad que mantuvieron ambas escuadras en la liga, donde un palmeo de Javier Beirán sobre la bocina dio el triunfo a los isleños en el Buesa Arena.

Los baskonistas no llegan en su mejor momento a esta competición desde el punto de vista de juego y de resultados, pero intentarán demostrar la importancia de jugar en casa y tener detrás a 5.000 seguidores azulgranas.

Los de "Sito" Alonso no levantan el título copero desde el año 2009 y solamente ellos, en el 2002, y el CAI Zaragoza en la primera edición de la Copa ACB, saben lo que es conseguir el trofeo en su feudo.

El Baskonia es un equipo experto en estas lides, pero este año cuenta con el plantel más inexperto de todos los que optan al título.

Un total de 9 jugadores baskonistas no han debutado en la Copa del Rey y tan sólo han competido en este torneo Adam Hanga, Ilimane Diop, Kim Tillie y Jaka Blazic, aunque hay que matizar que, aunque todavía no han jugado, Tornike Shengelia y Rafa Luz conocen la competición, pero no han podido estrenarse en ella por lesión.

Las próximas horas resolverán el estado de jugadores como Andrea Bargnani que no pudo entrenar ayer por un problema gástrico y Tornike Shengelia, que será duda hasta última hora aunque su participación es complicada debido a una fisura que sufrió en el peroné hace un mes.

Por otro lado parece que Ilimane Diop y Shane Larkin, ausentes en el último encuentro liguero ante el Obradoiro, estarán listos para la cita entre vascos y tinerfeños que abrirá el campeonato.

Además el técnico baskonista tendrá que decidir qué jugadores forman parte de la plantilla que se mida a la escuadra de Txus Vidorreta que recupera al argentino Nico Richotti.

El Baskonia llega como el segundo mejor ataque de la Liga Endesa con 85 puntos por encuentro y también ocupa el segundo escalón en la clasificación de rebotes capturados con 36,4 por partido, muy cerca del Real Madrid.

Enfrente tendrá el equipo vitoriano a un rival que ya sabe lo que es ganar en el Buesa Arena esta temporada y en el que reaparecerá el escolta argentino Nico Richotti, lesionado desde principios de diciembre y que está entrenando con el grupo desde hace una semana, primero en ejercicios sin contacto y luego ya con el resto de sus compañeros.

Vidorreta, ha informado de que el jugador está recuperado y en condiciones de jugar el jueves, pero dependerá "de cómo se desarrolla el partido y de cómo sea su rendimiento cuando tenga la oportunidad".

"Llega su primer partido con muchos más entrenamientos que en la anterior lesión y le veo con ritmo; luego ya el acierto marcará todo", ha agregado

Además, Rodrigo San Miguel ya está mucho mejor del problema muscular de las últimas semanas y recientemente se le ha dado descanso a White para que se recupere de sus problemas en la rodilla.

El veterano pívot Fran Vázquez, que está completando una gran temporada, será fundamental bajo los aros ante un equipo con el poderío interior del Baskonia y también se espera ver en Vitoria al mejor Aaron Doornekamp, un desconocido en la Liga española y que en las últimas jornadas ha dado un paso hacia adelante y se ha convertido en esencial en el cuadro insular.

El entrenador aurinegro aseguró antes de viajar a Vitoria que Baskonia es uno "de los grandes favoritos" para hacerse con el título pese a lo cual sus jugadores afrontan el torneo copero sin presión.

Vidorreta advirtió de que el conjunto vitoriano cuenta con "talento a nivel individual" , muchos jugadores con experiencia en la NBA que tienen "capacidad para desequilibrar un partido" y hombres "versátiles" y con un gran nivel atlético, por lo que considera que tiene una de las mejores plantillas de Europa.

"Tendremos que ser intensos, trabajar con seriedad en defensa y controlar el nivel de pérdida, que es algo fundamental ante equipos agresivos", agregó.

El entrenador insistió en que afrontan la Copa del Rey con ilusión porque tienen la oportunidad de competir "en el mejor fin de semana del baloncesto español", sobre lo que ha comentado que viajarán con el objetivo "de hacer un buen partido y tratar de dar la sorpresa".