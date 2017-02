I LIKE MONDAYS

I don't like mondays' es una mítica canción de The Boomtown Rats que fue número 1 durante cuatro semanas en las listas de discos más vendidos allá por el lejanísimo 1979, en aquellos años en que aún se compraban vinilos de 33 y de 45 revoluciones, que antes de poner en el plato había que limpiar con un cepillito con el fin de que la aguja no saltara al encontrarse con una mota de polvo, en la prehistoria del ipod y el móvil. Compuesta por Bob Geldof, se convirtió en una especie de himno al desánimo con el que la inmensa mayoría de mortales del Occidente desarrollado y que disfrutaba de las ventajas del Estado del bienestar afrontaba los lunes tras un fin de semana de descanso, diversión y holganza. Dos años antes, en 1977, había causado furor 'Saturday night fever' ('Fiebre del sábado noche'), la inolvidable película en la que el gran John Travolta interpretaba a Tony Manero. Se trabajaba y casi se vivía pensando en el sábado, en la juerga loca y desenfrenada en aquellas discotecas en las que una bola con espejos en lo alto del centro de la pista reflejaba las luces de colores. Luego venía el domingo, que era un día de transición, de resaca y de depresión prelaboral para los que habían salido la noche anterior. Muchos años después, en 2002, llegaría otra referencia famosa al primer día de la semana, la película española 'Los lunes al sol', una reflexión sobre unos hombres que se quedan sin trabajo tras la reconversión industrial y que afrontan ese día, antes tan odiado, de otra manera, con un ánimo diferente. La crisis de 2007 ha permitido ahondar más en esta idea, los lunes no son tan malos si tienes trabajo, porque en caso contrario pueden ser terribles. Los lunes, y los martes, y los miércoles... En los tiempos del 'I dont't like mondays', los chicos de mi generación, los que no íbamos aún a las discotecas, teníamos un gran aliciente los fines de semana: el fútbol. Si el Valencia jugaba en Mestalla, con mayor motivo, y si no, pues la radio, el Carrusel Deportivo, José María García («compañero, ¡minuto de juego y resultado!»), los resúmenes de 'Estudio Estadio', el partido de la tele, la española, la única por entonces, la comprobación de la quiniela el domingo por la noche. Estamos hablando del Neolítico, miles de años antes de Twitter, del minuto a minuto en el móvil, de las apuestas por internet, de pagar por ver partidos en televisión, de los futbolistas pintarrajeados que besan el escudo de la camiseta dos días antes de cambiarse de club entre sollozos y con los aplausos de los periodistas. A mí, en aquella lejana etapa, no me gustaban los lunes. Ahora, me encanta cuando el Valencia juega un lunes, te permite un descanso durante el fin de semana, olvidarte de ese malvado llamado fútbol que te persigue sin dar tregua como una especie de Chucky, el muñeco diabólico.