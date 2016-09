6 + 365 + 365 + 6 = 742

Descubrí el atletismo tarde quizá, pero lo hice de manera muy intensa. David siempre ha funcionado por retos. Cuando quiere conseguir un objetivo, como ponerse en forma para “que no le pille el toro en verano”, se pone manos a la obra después de semana santa y hace sesiones de gimnasio (él le llama “La pirámide”) durante un tiempo determinado (pueden ser 30, 60 o 100 días consecutivos), dependiendo del estado de forma del que parta. Esto es una manera de obligarse y ser constante. Gracias a esta forma de motivación tan peculiar, pusimos en marcha uno de esos propósitos. Llevaba un tiempo dándole vueltas, pero no fue hasta los 8 meses de comenzar a correr cuando reunió el valor suficiente para proponérmelo: “mi ilusión es hacer un año completo corriendo, desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre”, me dijo. Creo que no se hubiera imaginado nunca que iba a encontrar en mí la mejor cómplice para llevar a cabo sus locuras…

