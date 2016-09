«Algunos pensaban antes que éramos un club cómodo pero ahora ya no. Defendemos nuestros derechos hasta el final»

La sonrisa con la que Chechu Mulero recibe a LAS PROVINCIAS en la Fonteta delata que está contento con la plantilla que ha confeccionado junto a Pedro Martínez. Después de un verano muy intenso, que comenzó con los momentos de tensión en la renovación de Rafa Martínez y acabó con el pulso ganado al Barça por Guillem Vives, es hora de hacer balance.

¿Qué primer análisis hace del equipo de la temporada 16-17?

Creo que tenemos una buena plantilla pero mentiría si no digo que pienso que todos los clubes que hacen sus equipos creen antes de empezar que tienen buena plantilla. Luego eso hay que demostrarlo y ratificarlo durante la temporada.

Ha calcado la definición de Pedro Martínez la semana pasada.

Si tuviéramos que defender, jugador por jugador, la plantilla actual tendríamos elementos de sobra para decir que es un gran equipo y un excelente cuadro técnico. Todas esas cosas las pienso pero es lo mismo que pueden pensar los rivales. Lo importante es lo que va a ocurrir a partir del 2 de octubre.

El técnico también declaró que no se han quedado todos los jugadores que hubiera querido el club. ¿A qué se refería? ¿Hay algún descarte con el que se tuvieran dudas?

Estamos contentos con los jugadores que han seguido pero posiblemente nos hubiera gustado quedarnos con alguno más. Lo cual no quiere decir que signifique que debiéramos quedarnos con alguno más.

Si nadie declinó una oferta del club ¿no es contradictorio apuntar que les hubiera gustado que se quedara alguno más y no haber realizado una propuesta a ninguno?

Realmente el que lo tiene que explicar es el que lo ha dicho. Lo que está claro es que nos hubiera gustado que algún jugador del año pasado hubiera continuado, pero los sustitutos que han venido tienen al menos el nivel suficiente para jugar en el Valencia Basket y son lo que buscábamos.

Una de las claves de la pretemporada va a ser Van Rossom. ¿Llegará para el inicio de la ACB?

La situación real con Van Rossom es que desde el 22 de noviembre hasta hoy ha pasado mucho tiempo. ¿Va a estar en condiciones de empezar la temporada? Posiblemente a nivel de forma física sí pero como dicen los expertos una cosa es la baja médica y otra la deportiva. Ahora mismo tiene necesidad de baloncesto, de competir y de hacer un cinco contra cinco. Lo va a marcar el día a día.

Este verano también se ha hablado mucho de Guillem Vives. ¿Cómo se ha vivido desde dentro el intento de fichaje del Barça ?

El verano ha sido muy largo en ese sentido y posiblemente sobre Vives todo se ha excedido, en el tiempo y en los comentarios. A veces se olvidaba lo más importante, que nuestro deseo era que Vives siguiera con nosotros. Estamos encantados con tenerle en el Valencia Basket, punto final. No queremos hablar más.

¿Cómo se ha quedado él, contento o contrariado?

No quiero volver atrás. Está haciendo la pretemporada con nosotros y está entrenando a un nivel extraordinario, sobresaliente. Eso es lo más importante. No podemos pensar que van a haber más movimientos.

¿Le dolió leer que el Valencia Basket había roto un 'pacto de caballeros' entre los clubes de la ACB para pagar como traspaso y no como cláusula los fichajes del montante de Guillem Vives?

Es sencillo, ese pacto de caballeros del que hablan no existe. No es cierto que exista ese acuerdo a la hora de cómo abonar las cláusulas de rescisión. El Valencia Basket lo único que aplica es que se cumplan los contratos. Lo único que me preocupa es que Vives está con nosotros y estamos encantados de la evolución que ha tenido. Con nosotros ha sido campeón del Eurobasket y esperemos que siga consiguiendo cosas con la selección y el Valencia Basket.

¿Se plantean renovarlo para evitar repetir el culebrón el próximo verano?

Lo que tenga que venir vendrá. Estando a inicios de septiembre no hay nada descartado, nada de nada.

Hablemos de los fichajes. Defíname que pueden aportar los exteriores.

Sastre es un gran escolta. A diferencia de lo que mucha gente piensa creo que ese es su puesto natural y tener un escolta de más de dos metros es muy importante porque a nivel defensivo ocupa muchos espacios y defensivamente no sólo es un tirador. Siendo el tiro una de sus principales virtudes es creativo en el 'pick and roll' y es capaz de atacar el aro. Jankovic es descaro. Es un jugador atrevido y necesitamos que se adapte pronto a la ACB y sepa lo que significa cada partido de la competición e ir a cada pista. Hay dos cosas que destacan en él: una es su capacidad física, porque es un buen atleta, y la otra es su capacidad defensiva. Es un jugador de retos.

¿Oriola y Will Thomas?

Pierre para muchos puede ser una sorpresa pero si sigues su evolución, para un jugador de 2.08 descalzo es una virtud tener su velocidad. Está a medio camino entre el cuatro y el cinco y en el momento en el que se sitúe tendrá que mejorar unos aspectos u otros. Dependerá del entrenador pero creo que tendrá protagonismo. Thomas es solidez. Un jugador que va a trabajar para el equipo y que va a anteponer el colectivo sobre su brillantez. Buen defensor, puede jugar de cuatro y de cinco y es excelente a campo abierto. Tiene buena mano y nos da una buena capacidad atlética. No tenemos muchos jugadores que puedan jugar por encima del aro y él lo puede hacer. Tiene que dar esa solidez física que en algún momento pudimos echar en falta el año pasado.

Quiero detenerme en Bryant. Se le ha puesto un plan físico para que baje de peso. ¿Están más cabreados o sorprendidos?

Cabreados más que sorprendidos, pero es verdad que todavía tiene tiempo para ponerse en la forma precisa y necesaria para el equipo. Lo que haya ocurrido a nivel interno, a nivel interno queda. Lo que está claro es que está lejos de su mejor estado para competir.

Con lo que sabe que lo tiene que conseguir o no competirá aquí.

Claro que sabe la situación. Es consciente de todo.

¿Estando Dubljevic en el Preeuropeo es un problema añadido porque Pedro Martínez no va a poder contar con él en plenitud en este inicio de pretemporada?

Está poniendo todo de su parte. No se ha perdido ningún entrenamiento y hace todo lo posible para llegar a su mejor estado de forma.

¿Cómo se llega a la decisión de renovar a Sato y extender la plantilla a trece fichas por primera vez en la historia del club?

-Primero, porque valoramos su trabajo en los años que está con nosotros. Es una persona ejemplar, un profesional magnífico y con eso, sumando su nivel como jugador, no encuentras ningún pero para su continuidad. En un momento dado analizamos la situación de la plantilla, la condición física de ciertos jugadores y lo que nos espera por delante y tomamos la decisión de ir con trece esta temporada.

¿Abalde se marcha cedido porque no llegó a tiempo de la planificación del equipo de esta temporada o era la hoja de ruta con él?

La idea con él siempre ha sido la que hemos plasmado. Su fichaje se ha dilatado porque ha sido un proceso muy largo. Llevamos mucho tiempo con ese tema, mucho antes del verano. La alternativa de que siguiera en la Penya, teniendo un papel importante, era la mejor para un jugador del 95 como es él.

¿Ha puesto el Valencia Basket 'cláusula del miedo'?

No, no creo en eso.

¿Qué ha aprendido de las semanas de negociación con Rafa Martínez, que fueron muy tensas por momentos?

Aprendo cada día y el día que piense que lo se todo me habré pegado un guantazo y estaré equivocado. Desde que soy profesional, tanto en este cargo como en el anterior, he diferenciado mucho lo profesional de lo personal. Por ejemplo, a San Emeterio lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Imagínate lo que puedo sentir por esos jugadores a nivel personal, pero aquí estamos para desarrollar una tarea profesional y cada uno tiene que defender lo suyo. Respeto mucho la negociación de Rafa y de su agente al igual que nosotros defendimos nuestra postura.

¿Lo mejor del verano a nivel de club es la imagen dada con los casos de Claver y Vives de que el Valencia Basket se hace respetar por los dos equipos de la ACB que dependen del fútbol?

Creo que la anterior temporada ya dimos algún aviso. Aquí hay normas que cumplir y el Valencia Basket va a defender sus derechos y sus contratos. Lo vamos a seguir haciendo. Algunos pensaban antes que éramos un club cómodo pero ahora no, defendemos lo nuestro y nuestros derechos hasta el final.

¿Qué le dice a los que opinan que el Valencia Basket hace lo mismo con los clubes más pequeños?

Que no es verdad. Hay ciertas ideas que se establecen en virtud de lo que se cree que fue el pasado y se dicen cosas que no son ciertas. Cuando escucho por ejemplo que el Valencia Basket no apuesta por la cantera cuando hay un proyecto de construir un centro como l'Alqueria del Basket que no tiene nadie... Llega una persona que los pone, lo hace y resulta que no apuesta por la cantera. ¿Entonces los demás clubes qué es lo que hacen?. El Valencia Basket apuesta por el baloncesto tanto o más que nadie y cumple sus compromisos desde el primero hasta el último. Lo único que hacemos es exigir que todo el mundo cumpla.

¿Es un papelón para Garbajosa estrenar su cargo de presidente de la FEB enviando cartas donde se amenaza deportivamente a los clubes españoles de la Eurocup?

No lo creo porque cuando se presentó al puesto y accedió a él sabía lo que conllevaba. No creo que sea para él un papelón y desde luego lo que no creo es que lo desconociera.

El objetivo deportivo principal del club es luchar por una plaza en la Euroliga. ¿La qué se pone en juego en la ACB va a estar más cara por el nivel de refuerzo de los rivales?

Creo que el nivel de la Liga ha subido bastante en las últimas dos o tres temporadas y este año vuelve a ser mejor. Nosotros aspiramos a esa plaza que nos de acceso a jugar la Euroliga y eso implica salir a cada campo a conseguir la victoria y ver hasta donde podemos llegar. Hay dos competiciones que nos dan acceso a la Euroliga y lo intentaremos.

Pedro Martínez y Jaume Ponsarnau. Suena bien.

Suena muy bien. Y Juan Maroto, Alfonso Castilla, Pedro Cotolí, nuestro servicio médico... Estamos encantados. Es verdad que Ponsarnau es un gran entrenador y estoy seguro que va a aportar muchas cosas al equipo.

¿Es una presión añadida celebrar el trigésimo aniversario del club? La guinda a todos los actos sería bordar la actuación deportiva.

La expectación que se ha creado es mérito de lo conseguido el año pasado. Cumplir 30 años significa que el club va creciendo, como lo significa las mejoras en el pabellón. Lo peor sería estancarse.