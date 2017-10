L. A. Woman ¿Qué escuchar? Fue el sexto álbum de estudio de The Doors y el último que grabó Jim Morrison, que falleció tres meses después en París y entró a formar parte del triste 'club de los 27' CÉSAR SABATER Cineasta Viernes, 27 octubre 2017, 18:05

Sabater es productor, guionista y realizador y se decanta en su recomendación musical por L.A. Woman de The Doors. «En la portada una foto en amarillo febril de tres jóvenes músicos y un señor gordo con barba que hasta hacía bien poco era el más deseado Adonis de toda una generación. Enmarcando el retrato, en rojo sangre, el nombre de la banda y el título que reza a una ciudad a menudo infernal (Lost Angels) y a una mujer que quizá era guerrera y seguro iba en moto», describe el cineasta.

«La voz de Morrison es más oscura que nunca»

«En este legado de Morrison su presencia vuela otra vez por encima del resto de la banda pero su voz es más oscura que nunca, multiplicando el conjunto porque el verdadero blues está construido sobre una ciénaga de dolor y excesos y de eso el amigo iba sobrado. A tres meses de entrar sin quererlo en el ‘club de los 27’ Morrison se despide bajo una despiadada tormenta, arropado por un jinete al que nadie en sus cabales subiría a su coche. Los truenos, desde entonces, no han dejado de sonar. Riders on the storm…», concluye Sabater, que se puso detrás de las cámaras para rodar la película ‘Paella Today’.