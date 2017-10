How the west was won ¿Qué escuchar? Peter Perrett ha regresado al panorama musical tras más de dos décadas inactivo con un disco que destaca por su carácter optimista CRISTINA CHUMILLAS Galerista Viernes, 27 octubre 2017, 18:08

Peter Perrett, el que fuese líder de la mítica banda de punk The Only Ones, regresó tras más de dos décadas inactivo con el disco How The West Was Won. "Mi banda sonora del verano se la quiero recomendar a todo el planeta, porque lo que se ha marcado Peter Perrett a los 65 años no es solo un primer disco sino un DISCAZO, que te deja con la boca abierta, canción tras canción", asegura Cristina Chumillas, directora junto con Lucía Vilar de la galería Pepita Lumier.

«Emocional a más no poder, muy romántico»

"Emocional a más no poder y muy romántico, habla del amor y de sus diferentes formas de vivirlo, como el poliamor en Troika (una canción soberbia), el amor eterno o lo difícil que es también muchas veces. De la vida real, vamos. Además de sus penurias como en la maravillosa Something in my brain (una de las canciones más bellas del disco) junto a Take me home. Pero el resultado final no es amargo, sino sorprendente hermoso y conmovedor", explica.

"Inevitable es el recuerdo a Lou Reed en sus melodías, que parecen hechas casi sin esfuerzo. Para mí, un disco auténtico para el disfrute máximo", añade.