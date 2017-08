Las webseries valencianas reclaman su gran salto Las actrices María Albiñana y Olivia Catalá junto al equipo de 'Todos queríamos matar al presidente'. / Álvaro Piedra Las producciones para Internet se profesionalizan pero siguen sin contar con el suficiente respaldo económico. El título valenciano 'Todos queríamos matar al presidente', de Ana Ramón Rubio, conquista festivales LAURA SANFÉLIX Valencia Sábado, 26 agosto 2017, 21:40

Es una realidad que el modelo de consumo de series cambió hace años con la llegada de las plataformas digitales e internet. También sufrió una transformación la manera de producir productos audiovisuales, y las webseries se convirtieron en un formato fresco y atractivo para el público. A día de hoy estas siguen siendo una apuesta del sector audiovisual y resulta notorio que la calidad del producto y la profesionalización de sus equipos es cada vez mayor.

«La línea que diferenciaba antes una serie de una webserie ahora ya no está tan clara», así de contundente es Ana Ramón Rubio, directora de 'Todos queríamos matar al presidente', un 'thriller' valenciano que ha sido nominado a cuatro categorías en el Festival Seriesland de Bilbao. La webserie se estrenará en el Marseille Web Fest y surgió a raíz de 'Sin vida propia', un proyecto dirigido también por Ana Ramón Rubio que fue todo un éxito en la red.

Respecto al futuro de las webseries, la directora señala que «cada vez se parecen más a la televisión». No obstante, lamenta que «todavía falta que los anunciantes decidan apostar más por este formato para que se genere industria que haga que los proyectos sean más rentables y viables».

'Todos queríamos matar al presidente' o 'Sin vida propia' no son más que dos ejemplos entre las muchas webseries valencianas que han cosechado el éxito. Desde 'Cabanyal Z' hasta 'La gente es imbécil', los profesionales del audiovisual en la Comunitat han demostrado su talento en los últimos años en los que el sector quedó tocado tras el cierre de RTVV.

Jesús León es director de la webserie 'Al salir me esperas,' otro proyecto valenciano que ha ganado fama en el último año y que en menos de un mes verá luz su segunda temporada. León se suma a la lista de expertos que destacan la profesionalización de este formato audiovisual. «Las webseries se han reinventado. Ahora hay muchos festivales y parece que se está volviendo a recuperar. Es un formato mucho más ligero y mucho más rápido de ver», manifiesta. A su vez remarca también las dificultades con las que se encuentran este tipo de proyectos. «A la hora de buscar financiación es mucho más difícil hacer una webserie porque aporta menos beneficios», dice.

David Sainz, todo un referente en este género y director y protagonista de 'Malviviendo', asegura que «hubo un boom de las webseries hace unos años. Había 600 a la vez en España haciéndose, ahora hay menos cantidad pero la calidad ha subido porque hay más competitividad». Asimismo, el guionista mantiene que «gente que está consolidada se pasa a las webseries por el ansia de hacer algo propio» y añade que es un formato que «no se tiene que agarrar a reglas de unos ejecutivos sino a las reglas morales y éticas de cada uno».

La creciente calidad en este formato ha hecho que afloren un gran número de certámenes. El Festival Internacional de Webseries L'Alfàs de Pi (FIDEWÀ) es el primero que ha surgido en la Comunitat y que «quiere premiar el talento», así lo cuenta José Antonio Madrid, el director. «Recibimos producciones alucinantes, con mucha calidad audiovisual e interpretaciones increíbles, muchas webseries no tienen nada que envidiar a la televisión», asegura Madrid, a la vez que señala que «no podemos permitir que el talento se vaya fuera». Por esto el certamen cuenta con una categoría de webseries autonómicas en la que se premian los proyectos de la Comunitat.

La profesionalización de este formato en la Comunitat coincidió con el cierre de Canal Nou, y ahora, con la reapertura de RTVV es evidente que no puede quedarse fuera de la programación de los nuevos canales y plataformas. El director de contenidos y programación de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, César Martí, ha expresado su deseo de apostar por este tipo de formato. De hecho, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) lanzó una convocatoria para el desarrollo de proyectos de series de ficción el pasado mes de julio, no obstante, esta no atrajo a los creadores de webseries valencianas debido a la oferta económica. La directora Ana Ramón Rubio reclama que no haya presupuestos tan bajos de partida porque una serie se vaya a emitir en la red. «Depende de mil factores pero no debería oscilar tanto la diferencia entre webseries y series de televisión», afirma la directora. Por su parte Martí asegura que «hay que ser conscientes de que la rentabilidad en parrilla con una webserie es mucho menor que una serie de televisión».

El director afirma que en la CVMC no son ajenos a las críticas que han recibido debido a la oferta de la convocatoria y aseguran estar «abiertos al diálogo con el sector». A la vez que añade «hay un presupuesto muy ajustado y tiene que ser sostenible, ya que hay una responsabilidad al tratarse de dinero público».

Falta ver lo que el futuro deparará a las webseries valencianas, que aún tienen que vérselas con dificultades económicas y falta de apoyo. A pesar de todo, estos profesionales siguen sacando adelante productos y han conseguido revitalizar todo un sector.