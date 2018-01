Viviana Rivero, escritora: «El secreto de un 'best seller' es ser un libro común» La escritora Viviana Rivero, en su visita a LAS PROVINCIAS. / IRENE MARSILLA La autora argentina, que presenta en Valencia 'La magia de la vida, defiende las tramas corrientes que atrapan a miles de lectores N. CAMACHO VALENCIA. Sábado, 13 enero 2018, 00:15

La escritora argentina Viviana Rivero es toda una autora de 'best sellers'. Sus libros se venden por miles, aunque ella nunca pensó que su futuro se encontraba en la literatura. «Yo trabajaba de abogada y siempre estaba de traje peleando en los tribunales. Pero bueno, escribí mi primer libro como por hobby e, inesperadamente para mí, se vendió mucho. Yo no lo esperaba. Luego, llegó un segundo, que ganó un premio de novela histórica. Entonces pensé que podía vivir de este oficio», contó la escritora a LAS PROVINCIAS en su reciente visita a Valencia, donde presentó la novela 'La magia de la vida' (Planeta).

Su bibliografía concentra títulos como 'Secreto bien guardado' (2010), 'Y ellos se fueron' (2011), 'Lo que no se dice' (2012), 'La dama de la noche' (2013), el citado 'La magia de la vida' (2014) y 'Los colores de la felicidad' (2015). Con este listado la pregunta es obligada. ¿Cómo puede una escritora escribir una obra cada año? Rivero ríe ante la cuestión, aunque, confiesa entre bromas, se debe a que comenzó a escribir «cuando mis niños ya eran mayores».

La novela que la trajo a la capital del Turia narra la historia de una periodista argentina que viaja a Florencia para escribir una serie de artículos y, de paso, intentar superar la crisis por la que atraviesa su relación personal con su pareja. A partir de ese momento, Italia no sólo se convierte en su tabla de salvación sino que se enfrenta a una nueva existencia llena de retos, sorpresas y nuevas ilusiones. Un texto que reivindica a un personaje potente que va en busca de la libertad. «Es una protagonista valiente, pero que también comete errores, que se casa con quien no tiene que hacerlo», afirma. La reivindicación femenina es un ingrediente muy común en la producción literaria de Rivero, quien se alzó en 2009 con el primer Premio de Novela Histórica del Gobierno de San Luis por 'Mujer y maestra'. «Yo siempre digo que hubo una primera mujer que entró en un quirófano y operó, que se sentó en un juicio y dictó una sentencia, que pisó un aula para enseñar. Por ello, como escritora, es muy apasionante contar la vida de esas pioneras porque parece que ya nos hemos acostumbrado a estar en muchas partes, pero el mundo siempre ha estado dominado por los hombres», argumenta.

Cuando decidió abandonar su vida laboral por la literatura no fue consciente de que sus libros se vendería por miles. Es una autora de 'best sellers' que se publican en todo el mundo. ¿Hay un secreto para concentrar a tantos lectores? «A veces me preguntan qué tiene que tener de especial un libro para que se convierta en un éxito, que cuál es el secreto. Yo respondo que todas mis novelas se venden mucho y se siguen editando porque lo que tienen de especial es que son libros comunes. Es lo que buscan los lectores. Al final, la visión que una tiene de la vida es muy parecida a la de ellos, por eso gusta a tanta gente. Una llega a la conclusión de que lo especial de un 'best-seller' es que es común a todo el mundo», asevera la argentina.

Pero a la autora, al final, lo que le obsesiona como narradora es « hablar del amor en todas sus dimensiones». «No sólo el de pareja, sino el del cariño a los hijos, a la tierra donde uno nace o que adopta, a las vocaciones... Estos amores son los que mueven el mundo, los que nos llevan a hacer sacrificios», manifiesta Rivero, quien en España tiene una legión de seguidores. «Son tremendos y se comunican entre ellos. El libro siempre viaja antes que yo», concluye.