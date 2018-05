La vida de Picasso en el frente El último cómic de Daniel Torres traslada al pintor a la Guerra Civil NOELIA CAMACHO VALENCIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:39

Cuenta el dibujante valenciano Daniel Torres que se encontró con Pablo Picasso frente a frente. Bueno, con un libro que recogía algunas de sus creaciones. En ese momento lo supo: el genio malagueño iba a protagonizar su futuro proyecto. Rondaba por su mente la idea de ficcionar la biografía de personalidades relevantes. Pero Picasso es Picasso y, atendiendo a su particular universo y vital, se merecía una novela gráfica que no fuera común.

Lo fácil para Torres, que ayer presentó su nuevo libro en el IVAM, hubiera sido convertir la vida del artista en ilustración. Documentación no le ha faltado y, aunque ha tardado unos dos años en publicar 'Picasso en la Guerra Civil' (Norma Editorial), su preparación para ahondar en la mente de un creador inclasificable fue muy minucioso. «Me interesaba ahondar en la idea de que, si crees que ha faltado algo en tu vida, conviértelo en realidad a través de la narración gráfica», asegura Torres a LAS PROVINCIAS. Por ello, su último trabajo imagina el «encargo que Picasso le hace a mi padre, que es dibujante, de haber participado con 25 años en el Guerra Civil española». «En la novela se presenta a ese Picasso obsesivo, ya mayor, al que le hubiera gustado ir al frente. De acuerdo con su personalidad, con su intención de jugar, encarga a mi padre un tebeo en el que se le vea yendo a luchar a la batalla del Ebro en 1938. Yo recreo esa petición. También presento el trabajo que hace mi progenitor y, luego, además, hay otro cómic realizado por el propio Picasso», cuenta el historietista.

Torres no quiere poner límites a la imaginación. Ni tampoco a la ficción. «La intención es que el lector entre en la historia. Es una ficción real. La figura del pintor siempre me había fascinado», argumenta. No ha sido un trabajo fácil. El ilustrador diseña una trama en la que se presenta a un joven Picasso de 25 años, con una vida bohemia, «trabajando de cartelista y dibujante de tebeos en Barcelona», que se marcha a la contienda para defender sus ideas. «Yo lo dibujo con el pelo negro y ese flequillo que le partía la cara en dos, vestido de miliciano», narra el autor.

En este sentido, este libro de 144 páginas también presenta a un pintor «obsesivo con el paso del tiempo y la calidad y la perdurabilidad de sus obras». Por ello, sostiene el dibujante, no es un hecho recóndito que el propio genio malagueño, de acuerdo con su particular personalidad, pudiera utilizar la novela gráfica para vivir otras vidas. «A Picasso le gustaba el juego, el guiñol, diseñaba máscaras y se las ponía», afirma.

El valenciano ha dejado reposar a uno de sus personajes más icónicos, Roco Vargas, para embarcarse en la supuesta vida en el frente del artista. «Vargas no está celoso de que haya centrado mis esfuerzos en Picasso», bromea Torres, un dibujante que se vuelve a «entusiasmar» cada vez que presenta un nuevo proyecto. Para él, la ilustración «vive un momento bastante bueno», asegura a este periódico. Atrás ha quedado ese «marasmo en el que hemos estado todos los que nos dedicamos al mundo del arte y la cultura». «El problema para los dibujantes y la novela gráfica es que nos faltan legiones de lectores. Pero en las listas de libros recién editados siempre aparecen varios títulos de novela gráfica. Hay profesionales jóvenes muy buenos», cuenta.

Sin embargo, y aunque en la actualidad maneja otros proyectos -«aunque utilizo mesas diferentes para no mezclarlos»-, está centrando sus esfuerzos en presentar a este Picasso a los amantes de la ilustración. Además, el pintor español también podría protagonizar otro de sus futuros cómic. En la mente de Torres ronda la idea de juntarlo con otro genio, Francisco de Goya. Mientras ese momento llega, 'Picasso en la Guerra Civil' es una realidad que ya está en las librerías y que vuelve a demostrar que Torres es uno de los dibujantes más importantes del panorama actual.