En el velatorio con Concha Velasco Clara Alvarado, Antonio Resines, Concha Velasco, Cristina Abad y Emmanuel Medina, ayer, en el Olympia. / damián torres La actriz está encantada de ser «una institución» tras más de 60 años sobre los escenariosLa intérprete regresa al teatro Olympia con 'El funeral', una comedia de humor negro C. VELASCO VALENCIA. Miércoles, 4 abril 2018, 23:56

«Todavía me queda», dice Concha Velasco, que no da por cerrada su etapa artística. «Soy la más joven de las veteranas» y cita a Núria Espert y Lola Herrera. Presume de tener calle y teatro a su nombre y de recibir la Medalla de Oro de Valladolid: «Estoy encantada de ser una institución». La intérprete de 'París-Tombuctú' aterrizó ayer en Valencia derrochando entusiasmo. Con más de 60 años de carrera y 78 de vida, la actriz es ahora un fantasma. Ha sido su hijo quien le brinda la posibilidad de asistir al velatorio la artista más importante del cine, el teatro y la televisión de España. La difunta no es Concha Velasco, sino Lucrecia Conti, el personaje que encarna. 'El funeral', que arranca con la muerte de la gran dama de la escena, es la primera colaboración de Manuel M. Velasco con su madre. «La única diferencia de Manuel con el resto de directores exigentes y machacones con los que he trabajado es que él me llama mamá», bromeó.

«Con él he trabajado desde que su abuela le regaló una cámara a los 8 años. He salido en sus cortos y colaboraré en todo lo que haga. Ojalá llegue pronto una película», expresó. Tras 'Reina Juana', la popular intérprete deseaba hacer un papel para reírse y se lo encargó a su hijo.

'El funeral' es un ejercicio catártico con el humor negro como bandera. Nunca está demás reírse de la muerte, de los errores, del pasado... La carcajada no soluciona nada, pero lo hace más llevadero. En esta comedia de humor negro participa Antonio Resines quien, según el actor, encarna a «un tipejo simpático».

«A mi edad necesitaba hacer de fantasma», explica la artista, que no da por cerrada su carrera

«A mi edad necesitaba hacer de fantasma», expresó Velasco, quien afirmó que siempre ha querido interpretar 'Sunset Boulevard', el musical de Christopher Hampton y Don Black. «En un pasado Paco Marsó y yo podríamos haber hecho esa gran producción, como llevamos a las tablas 'Hello Dolly' en Valencia, pero ahora ya no», explicó. La protagonista de 'La chica de la Cruz Roja' recordó sus «éxitos enormes en el Olympia. «Este teatro me huele a cariño y también a responsabilidad», manifestó la intérprete.

'El funeral', que estará hasta el 15 de abril en Valencia, es, además, «un homenaje al mundo del espectáculo», matizó Resines. El actor apuntó que aunque su personaje no pretende ser «una crítica a la profesión de representante» sí que «se mete un poco» con este sector pero «sin hacer sangre de la profesión». «Es reírnos un poco de la situación», matizó.

Completan el elenco Cristina Abad, Clara Alvarado y Emmanuel Medina. Para todos Concha Velasco tuvo buenas palabras. «Son muy buenos actores, no están aquí por casualidad», declaró.