Las valencianas que posaron para Interviú Natacha López. La atleta Natacha López; la ganadora de GH 17, Bea Retamal; y la Miss Valencia Ana Crespo cuentan su experiencia en el semanario y lamentan su cierre J. MOLANO Lunes, 8 enero 2018, 22:59

Grupo Zeta anunció este lunes mediante un comunicado, aunque sin fecha, que echa el cierre en Interviú. La decisión supone el fin a cuarenta años de historia de una publicación que se ha centrado en el periodismo de investigación. Son muchas las mujeres que han posado semidesnudas para sus páginas, símbolos de la libertad de expresión en nuestro país, y a las que la noticia de la futura desaparición de la revista les ha pillado por sorpresa y la han recibido con cierta tristeza. Como le ha ocurrido a la atleta Natacha López, a Ana Crespo, quien fuera representante española en Miss Internacional 2012, o a Bea Retamal, ganadora de Gran Hermano 17. Las tres figuran en el largo listado de valencianas que han sido protagonistas de portada en el semanario, en el que también se encuentra la presentadora y diseñadora Cristina Rodríguez, la actriz Nazaret Aracil o Emilia Soria, que fue indultada después de comprar comida para sus hijas con una tarjeta de crédito que se encontró en la calle.

Natacha López. / Interviú

Natacha López se convirtió a finales del pasado mes de mayo en la primera mujer mastectomizada que aparecía en Interviú. “Ha ganado la carrera de su vida. La que más la ha desgastado, la que más ha fortalecido su amor y su ser. Natacha López ha vencido al cáncer de mama y en este momento se recupera tras someterse a la reconstrucción de su pecho. Su sueño en 2017 era correr 12 maratones y hacerse unas fotos bonitas que visibilicen su lucha y la de cientos de mujeres. Dicho y hecho...”, rezan las primeras líneas del histórico reportaje que escribió el periodista Alberto Gayo. La idea de que la corredora saliera en la revista fue cosa de David Serrano, su marido. Quería dar un paso importante para acabar con ese tabú que envuelve a las mujeres a las que se les ha extirpado un pecho por culpa de una de las enfermedades más crueles. “Me pareció súper buena idea y la experiencia fue genial, con una sesión de fotos muy chula. Me vi guapísima y el mensaje llegó a la gente como queríamos”, recuerda la deportista a LAS PROVINCIAS.

La maratoniana, que rechazó cobrar por posar, asegura que se vio “guapísima” en las fotografías y que la trataron “con mucho cariño” durante una sesión en la que siempre estuvo cómoda. El hecho de no ser “muy pudorosa” resultó clave. Lo peor, confiesa entre risas, fue el frío que pasó por estar tanto tiempo sin ropa. “Después de salir en Interviú recibí muchas felicitaciones por parte de mucha gente. Perder un pecho es un palo, sí, pero he ganado una vida y eso se debe reivindicar”, cuenta. El objetivo de visibilizar su pelea para dar normalidad a su cuerpo se cumplió. “Fue beneficioso para todos”, resume. “El cierre de la revista me ha pillado por sorpresa, me da mucha pena. Siempre me ha parecido una publicación bastante seria”, señala. “Sólo espero que a los profesionales que forman parte de ella les vaya muy bien en el fututro”, concluye.

Ana Crespo. / Interviú

Ana Crespo, licenciada en Periodismo y Publicidad, trabaja hoy en el departamento de comunicación de unos grandes almacenes. “De un tiempo a esta parte es cierto que la revista lleva menos páginas que antes, pero no sabía que iba a cerrar. Es una verdadera lástima”, afirma a este periódico la ex Miss Valencia 2010, segunda Dama en Miss España 2011 y representante española en el certamen de Miss Internacional 2012. Su aparición en Interviú sirvió para dar a conocer otro problema, el de la fuga de modelos y misses al extranjero por la crisis. Ella tuvo que marcharse a Turquía para poder dedicarse al modelaje, como recoge la entrevista realizada por David Arnanz, en la que también explica todas las dificultades a las que tuvo que hacer frente la valenciana a la hora de participar en el concurso mundial de belleza que se celebró en Japón.

“Desde la revista contactaron conmigo cuando gané Miss Valencia y me pareció una buena idea, sobre todo para demostrar que no tengo prejuicios y reivindicar que no hay nada malo en que una modelo pose en toples”, señala. Aparecer en Interviú tuvo “muy pocas” ventajas para ella, reconoce. Entre ellas la de resultar preseleccionada para participar en el programa Supervivientes de Telecinco, aunque finalmente no resultó escogida.

Bea Retamal. / Interviú

A Beatriz Retamal, ganadora de Gran Hermano 17, la noticia de la desaparición de Interviú también le llega de manera inesperada mientras disfruta de unos días de vacaciones en Panamá junto a su pareja, Rodrigo Fuertes, también exconcursante del 'reality'. “El cierre de la revista me ha dado pena, no sólo por quienes perdemos la oportunidad de volver a posar para ella sino porque detrás de una portada hay muchos profesionales que hacen un gran trabajo”, lamenta.

Bea participó en una edición del mes de diciembre con unas fotos para el calendario de 2018. “Recuerdo esa sesión como si fuera ayer. Estaba cansadísima. La hice después de que se celebrase la final del programa, pero el gran equipo de la revista me lo puso muy fácil y me hizo sentir muy cómoda. ¡Fue todo más rápido de lo que esperaba!”, cuenta. Reconoce que aparecer en el semanario era algo que le hacía especial ilusión, aunque la peor parte se la llevó su novio, que recibió “comentarios desagradables y fuera de lugar” por parte de terceros. “En el siglo XXI no se puede tener la mente tan cerrada como para criticar un desnudo y verlo chabacano. Enseñar nuestro cuerpo es algo natural e Interviú ha ayudado mucho para que se vea así”, defiende.