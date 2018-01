Valencia estrena el calendario de rodajes EFE 'Tornar a casa' arranca hoy y cuenta con el aval de Fernando Bovaira, productor de 'Mar Adentro', 'Biutiful' y 'La gran familia española' | El director Roberto Bueso grabará su ópera prima en el barrio del Carmen, la Albufera y el Saler MARTA BALLESTER Valencia Domingo, 28 enero 2018, 23:38

Comienza el año y la ciudad ya esta preparada para ser plató de cine. La industria audiovisual no se detiene pese a que el sector en la Comunitat todavía intenta recuperarse del cierre de Canal 9, del fin de la actividad en la Ciudad de la Luz y de la crisis económica. Lo cierto es que las peticiones para grabar aumentan desde 2015 y la ciudad es visitada hasta por localizadores extranjeros. ¿Será este 2018 el año en que se consolide el despegue de Valencia como plató audiovisual? Hoy se rueda la primera película del año. El director valenciano Roberto Bueso graba en la capital del Turia su ópera prima, una cinta que produce el castellonense Fernando Bovaira, considerado el padrino de Alejandro Amenábar y productor de películas como 'Mar Adentro', 'Biutiful' o 'La gran familia española'.

«Tenía clarísimo que mi primer largometraje iba a ser filmado en esta ciudad, porque el mundo que voy a intentar retratar, el de las bandas de música, sólo se puede contar aquí», explicó Bueso a LAS PROVINCIAS. La película 'Tornar a casa' narra la historia de un joven que lleva trabajando varios años en el extranjero y le toca volver a su pueblo para asistir a una celebración familiar. A su llegada descubrirá que la vida que dejó atrás ya no es la misma, ni lo son tampoco las relaciones con sus amigos, su familia y su primer amor.

El escenario de esta trama es, además del centro de la ciudad, el barrio del Carmen y, sobre todo, la albufera y la zona del Saler, que son una constante en el guión. «Como valenciano quería filmar alguna secuencia en esta zona que forma parte de mi memoria sentimental y de la de tantos ciudadanos de la Comunitat», alegó el director. Tras recorrer casi todos los municipios de la región, finalmente, el lugar que ilustrará el pueblo protagonista de la historia es Carcaixent, aunque también habrá decorados por Alzira, Almussafes y Picassent. «En esta zona tenemos un privilegio cultural con infinitas posibilidades para el mundo del audiovisual», apuntó el creador.

El rodaje de esta película en valenciano y en castellano se alargará hasta el 9 de marzo en la Comunitat. «Seis semanas de duro trabajo para no excedernos en el tiempo y luego irnos al extranjero a filmar el principio de la cinta», explicó. Londres será el siguiente destino donde 'Tornar a casa' pasará unas jornadas de grabación.

Equipo valenciano

«Prácticamente todo el equipo de este proyecto es de Valencia, muchos de los técnicos son gente que se tuvo que ir a trabajar fuera de la Comunitat con la crisis audiovisual, por eso la mayoría nos sentimos identificados con la película y su título 'Volver a casa'», manifestó el director.

Uno de los aspectos a destacar de esta cinta es el elenco de actores escogido para dar vida a los personajes. Los protagonistas serán músicos, que no actores. «Quería repetir la experiencia que viví cuando rodé el corto 'La Noche de las Ponchongas'. Cuando coges a gente que no es profesional, se produce una magia difícil de reproducir de otra manera, porque todo es pura verdad», expresó. Así es como confiesa sentirse más seguro a la hora de trabajar. Por ello realizó una «macroconvocatoria» entre los músicos de la región para «encontrar a los personajes y no crearlos». De ahí nació Gonzalo Fernández, que da vida a Edu, el conductor de la historia.

Pero los nuevos interpretes no se enfrentarán por primera vez a la cámara solos. Trabajarán junto a actores profesionales como Charlotte Vega o los valencianos Enric Benavent, Inma Sancho y Hugo Rubert, que les darán seguridad y tablas en lo que al mundo cinematográfico se refiere.

Valencia quiere ser 'filmfriendly'. Está dispuesta a aprovechar el impulso del Ayuntamiento, que continúa trabajando en esta línea con productores, Turismo y el Institut Valencià de Cultura. La próxima cinta pendiente de rodar en la ciudad será 'Viva la vida', bajo la dirección de José Luis García Berlanga, hijo del prestigioso cineasta valenciano, con una producción de Pedro Pastor. Ambos títulos citados cuentan con una subvención del IVAC. A cada película le atrae una Valencia distinta: la histórica, la marinera, la industrial... «Aquí hay mucho potencial y hay que aprovecharlo», concluyó Bueso.