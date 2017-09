Valdés y Sorolla relevan a Bacon Retrato en grises. Obra de Manolo Valdés. / lp La Fundación Bancaja ultima una retrospectiva del miembro de Equipo Crónica El centro conmemorará los 10 años de 'Visión de España' con la exhibición de jardines pintados por el maestro de la luz C. VELASCO VALENCIA. Martes, 19 septiembre 2017, 00:03

Fue un hito artístico traer a España los paneles 'Visión de España'. Los Príncipes de Asturias inauguraron la exposición que sirvió, además, para presentar la remodelación del Centro Cultural de la Fundación Bancaja. Sucedió hace una década. Desde entonces hasta ahora casi todo ha cambiado: los príncipes son ahora Reyes, los políticos de la fotografía ya no ejercen (desde la vicepresidenta del Gobierno -María Teresa Fernández de la Vega- hasta el presidente del Consell -Francisco Camps-) y los paneles no están (volvieron al lugar de origen, Hispanic Society of New York).

El devenir económico de Bankia no ha alterado hasta la fecha el compromiso cultural de la Fundación Bancaja. Los planes artísticos de la institución pasan por Manolo Valdés, Joaquín Sorolla y Vicente Ortí. Con la obra de los tres artistas valencianos Bancaja rematará el año.

El próximo noviembre la institución cultural valenciana conmemora los 10 años de la reforma de su centro y recurre a Sorolla para celebrarlo. Como avanzó LAS PROVINCIAS en marzo de 2017, los jardines pintados por el maestro de la luz monopolizarán una exposición el próximo noviembre. La muestra incidirá en la influencia de los paisajes verdes andaluces en la obra de Sorolla y en el propio jardín al que dio forma en su residencia en Madrid, y se ha completado en Valencia con la incorporación de obras adicionales de jardines valencianos. La exposición está organizada en Valencia por la Fundación Bancaja, la Obra Social la Caixa y el Museo Sorolla de Madrid.

Pero antes de Sorolla, el último trimestre del año se abrirá con Manolo Valdés. La primera quincena de octubre se inaugurará la exposición 'Valdés. Una visión personal', una amplia retrospectiva del artista valenciano integrada por más de 130 obras que muestra su trayectoria en solitario desde principios de los 80 hasta la actualidad. La exposición presentará todos los géneros en los que Valdés se ha expresado: pintura, escultura y obra gráfica, así como muebles y artes decorativas.

La segunda cita en la programación de la Fundación Bancaja será la inauguración en la segunda quincena de octubre de la exposición 'Vicente Ortí. El intérprete de la materia'. La muestra recorrerá la obra del escultor valenciano a través de medio centenar de obras trabajadas en los diferentes materiales habituales en su obra: madera, mármol, piedra y hierro. A lo largo de su trayectoria artística, Vicente Ortí ha expuesto su trabajo en numerosos espacios de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Basilea, Nueva York, Montreal o Miami, entre otras.

Las exhibiciones de los artistas valencianos tomarán el relevo a las que actualmente se pueden visitar en la Fundación Bancaja con gran respuesta por parte del público, con más de 30.000 visitantes hasta la fecha, como 'Francis Bacon. La cuestión del dibujo', una muestra con más de medio centenar de obras sobre papel del artista británico pertenecientes a la colección de Cristiano Lovatelli Ravarino, y 'Arte contemporáneo (1984-2010). Colección Fundación Bancaja', que exhibe piezas de Ballester, Barceló, Carmen Calvo, Axel Hütte, Miquel Navarro, Julian Opie, Sean Scully y Soledad Sevilla, entre otros.