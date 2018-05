El último concierto de Yaron Traub en el Palau El exdirector de la Orquesta de Valencia, Yaron Traub. / i. marsilla El exdirector de la Orquesta de Valencia cierra hoy una etapa de más de 13 años CÉSAR RUS VALENCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:14

Esta tarde Yaron Traub dirigirá su último concierto a la Orquesta de Valencia, agrupación de la que ha sido titular durante doce años (2005-2017). El principio del fin de su época llegó hace dos años cuando en una encuesta a la orquesta mostraba que los profesores preferían su relevo. Haciendo gala de una enorme profesionalidad y compromiso, Traub no solo finalizó su contrato, sino que accedió a ocupar el puesto como principal director asociado. Asumió ese cargo en un momento en el que no se había elegido a su sucesor y desde el auditorio se anunció que la presente temporada (2017-18) se elegiría al director entre un número de directores invitados. Traub, asesoraría en ese proceso y atenuaría el efecto de la ausencia de poder al no haber un director titular. Sin embargo, en verano los acontecimientos se aceleraron y se anunció que el titular sería Ramón Tebar.

La verdad es que hubiese sido mejor gestionar la transición de una manera más transparente y anunciar la contratación lo antes posible, pues en realidad, el nombre de Tebar era el elegido desde hacía tiempo. Se hubiese evitado el desencuentro con la orquesta y la situación extraña en la que quedó Traub después de ese anuncio, pues había asumido un cargo con unas competencia que de pronto se mostraban innecesarias; en tal contexto, el 23 de enero el director anunció que no continuaría como director asociado y agradecido se desligaba de la orquesta. La decisión artísticamente era más que lógica, después de haber sido titular durante doce años y al ya haber un director elegido, no tenía sentido seguir como asociado. Él lo asumió. «Era natural que mi etapa, que se identificaba con los anteriores años de gobierno, finalizara», dijo en una entrevista con LAS PROVINCIAS.

Esta noche cuando termine el adagio de la novena de Bruckner su ciclo personal con la Orquesta de Valencia se cerrará. De volver, lo haría como director invitado. Con esta sinfonía, que completa un programa en el que se incluye el concierto nº21 de Mozart con la pianista Elena Bashkirova, cierra también una temporada en la que ha sorprendido por el giro a su repertorio. Hace un año señalé que uno de los problemas de su titularidad había sido lo repetitivo del repertorio. Durante este año ha roto con esa dinámica incorporando nuevas obras como la segunda sinfonía de Elgar, la 'Manfred' de Chaikovski, la sinfonía de Franck o el concertino de Berg. En ese giro sorprendente, tanto la orquesta como el público le ha sido fiel. Y es que el público valenciano sigue apreciando y valorando al maestro como ocurrió en su último concierto con la 'Trágica' de Mahler.

Solo con la perspectiva del tiempo se puede evaluar su trabajo con la orquesta. Sin embargo, una primera valoración parece innegable: los que hemos vivido todo ese periodo, hemos de reconocer que el maestro Traub deja una orquesta mejor que la que encontró. Lo ha hecho en unas circunstancias que no han sido las mejores, con la crisis y los problemas de plantilla. Esa se antoja su herencia más evidente.

«Yo digo siempre que la OV es la mejor orquesta desconocida del mundo. No se conoce. No ha hecho ni una grabación en años, ni una gira y no tiene página web propia que incluya grabaciones de vídeo», aseguró a este periódico.

El maestro comienza una nueva etapa en su carrera confiemos que más internacional que la llevada hasta ahora. «Me despido con los mejores deseos para esta comunidad que siento como mía, en la que seguiré residiendo y desde la que continuaré trabajando en otros proyectos de música, arte y educación», dijo en el comunicado de renuncia del pasado 23 de enero.