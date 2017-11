Última sesión en los Aragó Cinema Decenas de espectadores asistieron ayer a la última proyección de los Aragó Cinema. / irene marsilla La sala de la Avenida Aragón baja la persiana con la proyección de las películas 'La vida útil' y 'This is spinal tap' Alrededor de 150 personas asisten a la despedida del cine, que cierra tras dos años M. BALLESTER VALENCIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

'The end'. Como las películas, los Aragó Cinema vivieron ayer su particular final después de dos años desde que un grupo de socios, bajo la cooperativa la Cinemista, se decidiera por reabrir la mítica sala de la Avenida del Puerto de Valencia. La proyección de las películas 'La vida útil' y 'This is spinal tap' -que eran una sorpresa y fueron desveladas en aquel momento- puso el broche a una andadura que se ha visto truncada por motivos económicos. Y la aventura acabó hablando de cine, tanto la cinta uruguaya de 2010, como la estadounidense de 1984 relatan el trabajo que hay tras la gran pantalla.

La última sesión se vivió ayer a las 20.30horas. Alrededor de 150 personas asistieron a la despedida de los cines. Tristes por la noticia, la mayoría acudió antes para disfrutar «del ambiente tan especial y alternativo que hay siempre aquí», alegó Jordi Tarazona, espectador habitual. «He cancelado todos mis planes porque no podía perderme esta cita. Yo nunca les he fallado porque unos cines como estos son difíciles de encontrar», expresó Gladys Jacobo, otra fiel asistente. Los socios la vivieron como una noche agridulce, «es evidente que no es nuestra mejor noche, no hemos conseguido sacar esto adelante, pero hoy toca disfrutar de la gente que nos ha apoyado y ha venido hasta aquí para hacérnoslo saber. Son muchos y eso alegra», confesó Alicia Serrano, una de las socias responsables de la cooperativa.

Segunda época

El punto y final de la segunda época ha sido inevitable. El pasado 16 de noviembre, los responsables de los cines anunciaron en una red social que el espacio se clausuraba. «Después de dos años de aprender, luchar, equivocarnos, asombrarnos, agotarnos y disfrutar, el próximo día 30 de noviembre cerramos Aragó Cinema. Agradecemos vuestra confianza y apoyo», rezaba el mensaje con el que se despidieron.

Los responsables de la Cinemista aseguraron entonces que no les cuadraban las cuentas. El alto precio del alquiler, los problemas con las distribuidoras y el no contar con un público mayoritario han obligado a abandonar un proyecto «ilusionante» en sus inicios. Los socios volvieron a admitir que estos dos años «han sido más difíciles de lo que pensábamos». «Hemos estado trabajando por amor al cine, pero no cuadran los números. Hay presiones por parte de las distribuidoras y al ofrecer una cartelera que más independiente por no hemos tenido un público como el que ve un tipo de cine más mayoritario», aseveraron.

La segunda vida de los Aragó Cinema se inauguró en noviembre de 2015 con cintas como 'Les combattants', 'Puro vicio' y 'Los hongos'. Las entradas oscilaban entre los tres euros y los cinco y su reapertura había suscitado curiosidad entre los más cinéfilos. Sin embargo, ahora, la pantalla ha vuelto a fundirse a negro. Ayer vivió su última sesión, dejando huérfanos a los amantes del séptim+o arte que habían encontrado en este espacio una cartelera alternativa.