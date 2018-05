Pulla de Ana Guerra a Aitana Las cantantes de 'Lo malo' acudieron al programa 'Bailando con las estrellas' de TVE LAS PROVINCIAS Miércoles, 23 mayo 2018, 14:04

Reencuentro con pimienta entre dos compañeras de 'Operación Triunfo 2017'. Ana Guerra y Aitana acudieron a la última gala del 'Bailando con las estrellas'. El nuevo talent show de TVE cuenta con el mismo presentador que OT, Roberto Leal, por lo que los tres se veían de nuevo las caras en un programa televisivo, pero acabó marcado por un 'zasca' de Ana Guerra a Aitana.

Ana Guerra y Aitana, como no, cantaron 'Lo malo', el éxito que les ha lanzado a la fama justo al salir de 'Operación Triunfo 2017'. Tras su actuación llegó el momento más comentado de la gala. Roberto Leal les emplazó a abandonar el escenario de 'Bailando con las estrellas' ya que llegaba el momento de conocer qué pareja abandonaba el programa. «Seguro que os acordáis», declaró el presentador. Ana Guerra, sin dudarlo, comentó: «Yo más que Aitana porque nunca estuvo nominada». La más joven del concurso es conocida por ser muy expresiva con la cara y no pasó por alto el comentario de su compañera de academia y éxito antes de contestar: «Pero yo sufría las nominaciones igualmente también, ¿eh? Anda que no he llorado yo...». Pese al comentario, acabaron riéndose del momento vivido.