Vergüenza ante la tele Vito Sanz, Malena Alterio, Juan Cavestany y Enric Benavent, ayer en Rambleta. / signes El equipo de la nueva serie de Movistar, protagonizada por Malena Alterio y Javier Gutiérrez, presenta en Valencia una comedia «cargada de momentos patéticos» MIKEL LABASTIDA Jueves, 23 noviembre 2017, 00:39

«Esto ha sido diferente. Teníamos por anticipado todos los guiones y eso te permite construir mejor el arco de los personajes. En la tele, normalmente, haces tres capítulos y viene el jefe de turno y te obliga a quitarte la camiseta o a ponértela. O te quita directamente de la serie. En este caso no ha sido así, contábamos con total libertad en la parte creativa. Y no sentíamos el peso de las audiencias. Sabemos que estrenamos este viernes y ya está hecho. Nadie se puede echar atrás». Así resume Malena Alterio su experiencia con 'Vergüenza', su último proyecto en televisión. A ella la hemos visto en títulos catódicos de éxito como 'Frágiles', 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', pero con esta producción el proceso de trabajo ha sido distinto. «Ni mejor ni peor, solamente diferente», aclara.

'Vergüenza' forma parte del catálogo de ficción con el que Movistar quiere hacer frente a las plataformas americanas (Netflix, Amazon, HBO) que cada vez cuentan con más presencia en España. La idea es demostrar que en nuestro país se pueden llevar a cabo proyectos novedosos. En esa línea hace unos días se estrenó 'La zona' dirigida por los hermanos Sánchez Cabezudo. Y desde mañana estará disponible 'Vergüenza', obra de Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany. Este último visitó ayer Valencia para hablar de su trabajo en una nueva Factoría de Espai Rambleta, en la que le acompañó Alterio y los actores Enric Benavent y Vito Sanz.

«Lo primero que la diferencia de otras producciones nacionales es que está compuesta por episodios de 30 minutos, pero no es una 'sit com' al uso. No está rodada en un estudio con tres cámaras ni tiene un ritmo desenfrenado de chistes. Por instantes es drama, a veces comedia, y romántica. Y está cargada, eso sí, de momentos patéticos», aclara el director.

De eso no hay duda. La serie habla de la vergüenza que producen a veces nuestros hechos cotidianos, nuestras miserias, esas realidades que menos nos gustan. «No son historias verídicas o no exactamente. No me comprometo con ninguna, pero tampoco me desentiendo. Nunca me he dejado, por ejemplo, unos calzoncillos en un bidé, como le pasa al protagonista pero tengo un amigo al que le sucedió...», afirma entre risas Cavestany.

El protagonista (Javier Gutiérrez), de profesión fotógrafo de boda y en constante 'etapa de transición', demuestra una insólita capacidad para meter la pata. A su lado, su mujer, que tampoco se queda corta en lo de no acertar en las formas y fondo. «Claro que me he sentido identificada con algunas historias. Por ejemplo, este verano fui a estudiar inglés, hice un intensivo y es entonces cuando te das cuenta de que no tienes ni idea y de cómo mentimos en los currículum», cuenta Alterio, en relación a una de sus tramas.

«Yo tengo un personaje que me asustaba sólo de pensar que iba a hacerlo, porque no me parezco en nada», confiesa Benavent. «Es tímido y discreto y le tocó interpretar a un gañán, y él no lo es. Javi sí, pero él no», bromea Cavestany. «Yo como soy perezoso siempre hago de mí», comenta Sanz, que se enfrenta con este a uno de sus primeros papeles.

'Vergüenza' cuenta con 10 capítulos y desde mañana se podrán consumir todos. Cada cual cómo decida. Son los nuevos tiempos de un espectador que decide cuándo ve el producto. Este título además pretende reivindicar un género como la comedia. «Siempre ha sido la hermana pobre, y en los premios no se valora. Otra cosa que me llama la atención es la reacción en la calle. Yo me siento súper querida, pero me sorprende cómo al actor dramático no le palmea la gente, ni le zarandea, mientras que al cómico sí. Pero no me lo tomo a mal», concluye Alterio.