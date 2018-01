Los valencianos que convencieron en 'Got Talent' menos a Risto Horizon 13 en el programa 'Got Talent'. / Telecinco Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez caen rendidos al grupo de ópera rock mientras que el publicista asegura que no sabría cómo valorarlos | «Me pones esa voz mientras estoy en plena faena y me cortas el rollo, tío», bromea el presentador de 'Chester' LAS PROVINCIAS Sábado, 27 enero 2018, 20:26

El grupo valenciano de ópera rock 'Horizon 13' dejó con la boca abierta el pasado viernes al jurado de 'Got Talent'. Con su actuación, forma de cantar y vestuario consiguieron meterse al público en el bolsillo. Al igual que al jurado. A todos menos a Risto Mejide, que aseguró no saber cómo valorar la actuación.

La formación atrajo la atención de los espectadores nada más salir a escena; cinco artistas más 'la muerte', de casi tres metros de altura con una guadaña que llegó a asustar a la mismísima Edurne.

En el momento de valorar, Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Edurne estuvieron de acuerdo en darles un 'sí'. "A mi me ha parecido fenómeno, aunque no me compraría un disco porque no es la música que suelo escuchar...", le dijo Eva Hache, a lo que la cantante del grupo aseguró: "Pues es buenísima para el sexo". "A mi me pones esa voz cuando estoy en plena faena y me cortas el rollo, tío", le dijo muy sonriente Risto Mejide, que acabó valorando la actuación con un 'no'.

El grupo se fundó en 2013 y su directora musical, Mari Carmen Palomino Climent, viene de familia de artistas. Su padre, Jorge Carasso, fue uno de los pioneros de la zarzuela de este país, su madre es Carmen Climent, bailarina de clásico español y su tía abuela es María Llácer, cantante de ópera y antecesora de Montserrat Caballé.