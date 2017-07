El valenciano David Adán gana 'El puente' y reparte el premio entre sus compañeros El joven ha premiado a aquellos concursantes con los que ha tenido más afinidad. Clyde, Jo y Raúl han recibido menos dinero EFE Madrid Martes, 18 julio 2017, 11:20

Una segunda votación fue necesaria, tras un triple empate entre David,Juan y Raúl, para que el primero se alzara como ganador de 'El puente', que el lunes se despidió de #0 tras ocho episodios en los que los 15 concursantes han logrado construir el puente que les llevaba al cofre con cien mil euros.

Han sido sus compañeros quienes han elegido como ganador a David Adán, nacido en Madrid hace 34 años pero valenciano de adopción, y él quien ha decidido no ejercer su derecho a quedarse con la totalidad del galardón y repartirlo, aunque no a partes iguales sino premiando a aquellos con los que ha tenido más afinidad durante el mes de convivencia y castigando a quienes, en su opinión, no trabajaron en equipo.

Se ha quedado con 16.200 euros, ha dado la mayor cantidad (6.300 euros) a su amiga Wafa y 6.100 al resto, con la excepción de Clyde (4.500 €) y Jo y Raúl, a cada uno de los cuales ha regalado 6.000 euros.

Una "collejita final", ha reconocido en este último episodio, a Clyde -a quien ha reprochado no implicarse en el trabajo físico por sus problemas de espalda- y a Jo y Raúl, a quienes ha reprochado su "falta de humildad" y no saber trabajar en equipo.

Esa decisión, que ha tomado tras pasar una noche apartado de sus compañeros, le ha costado no sólo las críticas de los más perjudicados económicamente, sino de otros concursantes que le han reprochado que no cumpliera su palabra de repartir el premio a partes iguales.

Habilidades y trabajo en equipo

'El puente' ha puesto en juego las habilidades de trabajo en equipo de 15 concursantes que han dispuesto de un mes para construir un puente que les condujese a un cofre en el que esperaban al ganador, elegido por votación individual y secreta de los participantes, cien mil euros que podía quedarse en su integridad o repartir a su criterio y entre quienes quisiera.

Los concursantes del programa, producido por Movistar+ en colaboración con Zeppelin TV, desconocían estas circunstancias hasta que llegaron a su destino, lo que provocó no pocas caras de sorpresa al saberlo.

'El puente' ha estado conducido por Paula Vázquez en su regreso a televisión después de tres años y bastante experiencia en "realities", y en su última entrega ha dejado abierta la puerta de una segunda con la presentación de otra baliza roja, uno de los emblemas del concurso, en un destino sin determinar.