NOS DAN LAS UVAS

Ya nos temíamos otras campanadas 'déjà vu'. Otra vez el vestido rojo de Anne Igartiburu, incombustible en el fin de año de TVE. Por cierto, que podía reutilizar alguno de los trajes que ya se puso, hace cinco, diez, doce años... ¿cuántos lleva? No es que no nos fijemos, pero no nos íbamos a dar cuenta, y si nos diéramos cuenta lo entenderíamos como un gesto por la contención en esta TVE que cada vez dispone de menos efectivo. Otra vez las transparencias de Cristina Pedroche y la consiguiente movida al día siguiente. El primer año el debate tuvo su aquel, pero ahora ya aburre, así que hagamos un trato, que Cristina se ponga lo que quiera y ya. ¿Que al día siguiente le sacan cantares? Pues bueno, no pasa nada, no hagamos un mundo. Que responda a las críticas o no responda, lo que ella quiera también. Pero si responde, que por favor no recurra al argumento feminista. Hacer equilibrios entre feminismo y transparencias no es sencillo, casi cuela más que diga que lo hace porque no tiene frío... por ejemplo.

A lo que íbamos, que este año hay alternativa. Porque La Sexta, la última de la cola en la carrera de las campanadas, aspira esta vez a cubrir algo más que el puesto de retaguardia. Sin desmerecer a los que lo han intentado los años previos, éste juegan los titulares (todavía hay otros que son más titulares, pero como comienzo, sirve). Iñaki López y Cristina Pardo, dos de los rostros de la información y los debates políticos, cambian de registro para despedir el año con uvas y confeti en la cadena verde. El anuncio nos ha dejado sin saber muy bien qué pensar, salvo que La Sexta también aspira a hacerse con esa noche (no van a ganar, eso seguro, pero probablemente mejoren el dato).

Siempre hemos defendido un poco de riesgo para esa velada, y por lo menos esta vez lo van a intentar. Telecinco contraatacará con Jorge Javier y su panda, en una suerte de examen para ver si la fórmula que les ha funcionado durante tanto tiempo sigue vigente. Cristina Pedroche (y Chicote) y Anne Igartiburu (con Ramón García) son las favoritas de la noche, pero nuestro interés está puesto en las otras dos opciones. Porque de ahí se pueden hacer lecturas interesantes... y al margen de los trajes.